Mégis van visszatérés? Először kapott filmszerepet zaklatási ügyei után Kevin Spacey

Zaklatási ügyei miatt 2017-ben gyakorlatilag száműzte Hollywood, most Franco Nero kínált neki szerepet a „L'uomo Che Disegno Dio” (Az ember, aki Istent rajzolt) című olasz alkotásban – írja az ABCNews nyomán a hvg.hu. A film egy vak művészről szól, akinek megvan a tehetsége, hogy a hangjuk után képes lerajzolni az embereket.



Egyelőre nem tudni, pontosan milyen szerepet kap a színész, de a filmben szerepel Franco Nero felesége,is.A színészt 2017-ben többen szexuális visszaélésekkel vádolták meg, emiatt bíróság elé is kellett állnia, a karrierje gyakorlatilag kettétört. Legutóbb egy fura beszédben mindezt a koronavírus miatt munkájukat elvesztők helyzetével állította párhuzamba.„Nem hiszem, hogy bárkit is meglepne, hogy a világom teljesen megváltozott 2017 őszén. Az állásom, a kapcsolataim, az iparágban kivívott pozícióm mind eltűnt néhány óra alatt” – mondta, majd hozzátette: „Miközben hasonló helyzetbe kerültünk, noha más okok és körülmények miatt, azt gondolom, hogy az érzelmi küzdelmeink nagyon hasonlóak. Így aztán átérzem, amikor hirtelen azt mondják valakinek, hogy már nem mehet vissza dolgozni, vagy hogy elveszítheti a munkáját. Ez olyan helyzet, amely felett abszolút semmi kontrollod nincs.”Spacey a beszéd egyetlen pontján sem ismerte el az ellene felhozott vádakat. Itt lehet megnézni a teljes videót:Spacey először 2018 decemberében beszélt nyilvánosan a zaklatási ügyéről egy elképesztően bizarr videóban , leghíresebb korábbi szerepének bőrébe bújva. Bő fél évvel később aztán személyesen is a nyilvánosság elé állt, amikor egy kihasznált, majd cserbenhagyott bokszolóról szóló verset szavalt el egy antik görög szobor mellett a Római Nemzeti Múzeumban.A Spacey ellen zajló egyik eljárást 2019 júliusában ejtették , mivel az esethez kapcsolódó sms-üzeneteket nem tudták előkeríteni, a vádló pedig nem akart bővebben vallani a zaklatásról. Egy másik bírósági ügyét azért zárták le 2019 szeptemberében, mert meghalt az őt zaklatással vádoló masszőr.