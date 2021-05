Járványügyi korlátozásokkal tartják a pünkösdszombati zarándoklatot

Járványügyi korlátozások közepette tartják Csíksomlyón a hagyományos pünkösdszombati zarándoklatot.



A csíksomlyói búcsúra tartó csíkmadarasi keresztalja gyalogos zarándoklata 2021. május 22-én reggel. Fotó: MTI/Veres Nándor

A csíksomlyói hegynyeregbe érkező zarándokokat önkéntesek figyelmeztetik a maszkviselés kötelezettségére, és irányítják az egyes tájegységek számára kijelölt szektorok felé.A zarándoklat szabályairólgyulafehérvári érsek tájékoztatta múlt héten a plébániákat. Mint közölte: idén nincs lehetőség az autóbuszos zarándoklatra, a hívek csak gyalog, kerékpárral, személygépkocsival érkezhettek Csíkszeredába és a város határában lévő hegynyeregbe.Az érseki körlevél 22 ezerben korlátozta a távolról érkező zarándokok számát, és arra is kitért, hogy kitűző nélkül csak a csíkszeredaiak vehetnek részt a búcsún. Később a város és a megye elöljárói pontosították, hogy ajánlott a kitűző, de az is felmehet a hegynyeregbe, aki korábban nem szerezte meg a plébániáján keresztül a belépőt.Szombaton a zarándokok az irataik, kitűzőik ellenőrzése nélkül léphettek be a szentmise helyszínére, ahol a családok kis csoportjai egymástól távolságot tartva foglalták el helyüket a zöld gyepen.Székelyföld megannyi településéről gyalogos zarándokok „menetoszlopai” érkeztek a helyszínre. A zarándokok többsége idén Erdélyből érkezett. A gyakran változó, kiszámíthatatlan járványügyi szabályozások megnehezítették a külföldi zarándokok részvételét. (