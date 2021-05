Használhassa a lakosság az iskolai sportpályákat - javasolja az USR-PLUS

Az iskolák és iskolai és egyetemi sportklubok sportpályáinak a tanítás idején kívül való szabad és ingyenes használatát engedélyező jogszabálytervezetet nyújtott be Tudor Pop USR-PLUS-os képviselő, az alsóház ifjúsági és sportbizottságának elnöke.



A jogszabály a 2000/69-es, a sportoktatást szabályozó törvényt módosítaná, és megadná mind a gyerekek, mind a felnőttek számára a sportpályák szabad használata feletti jogot, természetesen az illető intézményben zajló tevékenységek programjának tiszteletben tartásával - mondta el pénteken Tudor Pop.A jogi személyek esetében a pályák használati jogáról azonban továbbra is az illető intézmény dönthet - áll még a tervezetben.Sajtótájékoztatóján Tudor Pop kifejtette, hogy a módosításra azért van szükség, mert az Eurostat felmérése szerint az Európai Unióban Románia az utolsó helyek egyikén áll a sportolást és mozgást illetően, másrészt, ha az emberek - mind a gyerekek és fiatalok, mind a felnőttek - szeretnének is valamilyen labdajátékot játszani, nincs rá lehetőségük, mert az iskolák többsége bezárja kapuit tanítás után.A projekt célja az, hogy minél több gyereket és fiatalt bátorítson sportolásra és mozgásra, a csapatjátékok kipróbálására, és mindezt biztonságos körülmények között - fűzte hozzá az USR-PLUS képviselője.A hatóságok és a közvélemény támogatásának megnyerésére a képviselő egy kiáltványt is megfogalmazott és közzétett a www.curtea-scolii.ro internetes oldalon, és egy kérvénymodellt is csatolt, amellyel a helyi közösségek kérelmezhetik az iskolaigazgatóktól és polgármesterektől az iskolaudvarok megnyitását. Pop hozzátette, hogy tudomása szerint az oktatási miniszter nyitott egy ilyen projektre.A jogszabálytervezetet Tudor Pop mellettUSR-PLUS-os képviselők is aláírták.