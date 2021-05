SZNT: legyen május 22. a Székely Himnusz napja

Száz évvel ezelőtt, 1921. május 22-én, a budapesti Aquinicumban csendült fel először Csanády György Bujdosó ének című versére Mihalik Kálmán által írt betétdal. A misztériumjáték részeként, női karra írt mű nem himnusznak készült, ám gazdag utóélete során a székelyek és magyarok összetartozás-tudatának kifejezőjévé vált. Ehhez bizonyára az is hozzá járult, hogy a kommunista diktatúra idején tiltólistán volt, mind Erdélyben, mind Magyarországon, de az is, hogy a rendszerváltás után széles körben elterjedt és énekelt mű egybeforrt a közösség azon vágyával, hogy énekben is kifejezze együvé tartozását, ragaszkodását a székely néphez és Székelyföldhöz - áll az SZNT közleményében.



Székelyföld választott önkormányzati tisztségviselői, mint a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés létrehozói, 2009. szeptember 5-i Székelyudvarhelyen tartott ülésükön Székelyföld jelképeiről szóló határozatában rögzítették: „1. a Székely Himnuszt, amelynek zenéjét Mihalik Kálmán szerezte, szövegét Csanády György írta, Székelyföld himnuszának nyilvánítják”.Csatlakozva a korábbi helyi megemlékezésekhez, a Homoród-mente Művészetéért Alapítvány (HMA) kezdeményezéséhez és a székelyudvarhelyi önkormányzat erre vonatkozó határozatához,

ezúttal javasoljuk, hogy május 22-ét nyilvánítsuk a Székely Himnusz Napjává egész Székelyföldön

- áll a közleményben.Az SZNT javasolja, ezen a napon a helyi közösségek minden évben saját elhatározásukra és szervezésükben tartsanak ünnepi megemlékezéseket, elevenítsék fel a himnusz történetét, ismertessék a himnusz-kutatás új eredményeit annak érdekében, hogy a székely nép és Székelyföld himnusza méltó helyet kapjon az eljövendő nemzedékek identitástudatában is."Ugyanakkor a pünkösdi ünnepi szentmiséken, istentiszteleteken, mivel úgyis elhangzik nemzeti imánk mellett a székely himnusz is, kérjük székelyföldi lelkészeinket, jelezzék, hogy az éppen 100 éves himnuszunkat énekeljük el" - zárul a közlemény.

Tudtad? Nem az eredeti verzió forog közszájon



Segítsd

király

harcától

tengeren

ezerszer

Ne hagyd el Erdélyt

Csanády eredeti verse az alábbi nyolc sorból állt a Wikipédia szócikke szerint: A manapság általánosan használt változat szövege pedig apró, de fontos eltéréseket tartalmaz:Az eredeti szövegben bejelöltük azokat a részeket, amelyek a közszájon forgó változatban átalakultak.