Hatékonyabb egy AstraZeneca után egy Pfizert is kapni, mint csak az első oltással maradni

Egy spanyolországi tanulmány szerint a Covid-19 elleni védőoltás sokkal hatásosabb és biztonságosabb, ha az első oltóanyagként az AstraZeneca gyártmányát, második oltásnak pedig a Pfizer-t alkalmazzák – írja a Hotnews a Reutersre hivatkozva.



A spanyol III. Károly Egészségügyi Központ Comivasc nevű kutatása feltárta, hogy azokban az esetekben, amikor második oltásként Pfizer vakcinát kaptak, 30-40-szer erősebb immunválaszt váltott ki, mintha a kontrollcsoport esetében, amely csak egyetlen AstraZeneca vakcinát kapott.A felmérést 600 önkéntes bevonásával végezték, és a kutatók szerint kevés mellékhatást figyeltek meg a kutatás során: ezek a mellékhatások (láz, rossz közérzet, stb.) az oltás után 24 vagy 48 óra elteltével jelentek meg, és három nap múlva el is tűntek. A kísérlet során senki nem igényelt kórházi kezelést, viszont a kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy a felmérés eredményeit csak sokkal nagyobb személyen lehetne igazolni: hiszen például az AstraZeneca nagyon ritka vérrögképződéshez kapcsolódó mellékhatásait is csak több millió ember beoltása után vették észre.A Combivasc kutatást nagyon gyorsan végezték, hogy felmérjék az AstraZeneca utáni Pfizer oltóanyag hatását, miután Spanyolországban az oxfordi oltóanyag használatának engedélyét visszavonták a 60 év fölötti személyek esetében. Korábban írtuk , hasonló kutatást végeztek a britek is, de annak egyelőre csak a részeredményeit ismertették – ami szerint sokkal gyakoribb mellékhatásokat figyeltek meg a kevert oltások alkalmazása után –, részletesebb jelentést csak júniusban fognak közölni. (hírszerk, Hotnews , Reuters, abc.es