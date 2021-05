Nagy esők jönnek: kedden az egész ország riasztás alatt áll. Frissítés: árvízriadó!

FRISSÍTÉS 14:30:



Elsőfokú (sárga) árvízriasztást adott ki hétfőn az Országos Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) a Bánság, a Körösök vidéke, Máramaros, Erdély és Olténia több folyójára.



A hidrológusok szerint hétfő délután 4 órától kedd délután 4 óráig az eddigi és az előrejelzett csapadékok, illetve a hegyekben végbement hóolvadás nyomán nagy hozamú víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, nő a folyóvizek szintje, a vízállás meghaladhatja a készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő medencéjében: Visó felső folyása, valamint középső és alsó folyásának mellékfolyói, Iza, Túr (Máramaros és Szatmár megye), Lápos felső folyása, valamint középső és alsó folyásának mellékfolyói (Máramaros megye), Nagy-Szamos felső folyása, valamint középső és alsó folyásának mellékfolyói (Beszterce-Naszód megye), a Szamos Dés alatti szakaszának kis mellékfolyói (Kolozs, Szilágy, Máramaros és Szatmár megye), Kis-Szamos felső folyása, valamint középső és alsó folyásának mellékfolyói (Bihar és Kolozs megye), Kraszna (Szilágy és Szatmár megye), Berettyó felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói (Szilágy és Bihar megye), Sebes-Körös felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói (Kolozs és Bihar megye), Fekete-Körös (Bihar és Arad megye), Fehér-Körös felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói (Hunyad és Arad megye), Aranyos felső folyása és középső folyásának mellékfolyói (Kolozs és Fehér megye), a Béga Facsád fölötti szakasza, valamint a Facsád alatti szakasz mellékfolyói (Temes megye), Temes (Temes és Krassó-Szörény megye), Karas, Néra és a Cserna felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói (Gorj és Krassó-Szörény megye). (agerpres)



Felmelegedés csak május 23-24. után



Május 17-e és 30-a között változékony lesz az idő, a légköri instabilitással járó jelenségek nagy kiterjedésű területeken jelentkezhetnek, elsősorban a Bánságban, a Körösök vidékén, Erdélyben, Máramarosban és a hegyekben - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A Bánságban és a Körösök vidékén a következő napokban hűvös lesz az idő, 17-21 fokos nappali maximumokkal és 7-11 fokos éjszakai minimumokkal. Május 20-a körül még ennél is hűvösebb lehet. A levegő május 23-24-e közül kezd melegedni, a hónap végén a nappali átlag 22-26, az éjszakai 10-13 fok körül alakul. Légköri instabilitás, nagy hozamú zivatarok előfordulhatnak.



Erdélyben szintén a sokévi átlagnál hidegebb lesz a következő napokban, 15-20 fok körüli maximális és 4-9 fok közötti minimális hőértékekkel. Május 24-e után fokozatos felmelegedés várható, nappal 20-24, éjszakánként 7-11 Celsius-fokot fognak mutatni a hőmérők. Légköri instabilitás, hirtelen lezúduló záporok itt is előfordulhatnak.



Máramarosban a következő napokban nappal sem lesz több 14-18 foknál, hajnalonként 6 fokra is lehűlhet a levegő. Május 24-étől ebben a régióban is felmelegedés áll be, a maximumok elérik a 21-23 fokos, a minimumok a 9-12 fokos regionális átlagot. Az előrejelzés első hetében jelentős mennyiségű csapadék eshet, esőre egyébként mindvégig számítani kell.



A hegyvidéken az évszakra jellemző átlaghoz képest hidegebb lesz ezen a héten, a hőmérők nappal 6-12 foknál nem fognak többet mutatni, éjszakánként fagypontig süllyedhet a hőmérséklet. Május 23-ától felmelegszik az idő, a maximumok 8-16, a minimumok 2-8 fok között ingadoznak majd. A héten légköri instabilitásra és jelentős csapadékmennyiségre kell számítani, sőt, 1800 méter fölött havaseső és havazás is előfordulhat. (agerpres)



AZ EREDETI HÍR:



Hétfő délután 3 órától elsőfokú (sárga jelzésű) esőriasztás lép érvénybe az ország nyugati felében fekvő 14 megyében.



A meteorológusok szerint a riasztás kedden reggel 6 óráig érvényes. Az említett időszakban a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban, Erdély bizonyos részein és Olténia nyugati felében átmenetileg fokozott lesz a légköri instabilitás, zivatarokra, felhőszakadásokra, gyakori villámlásra kell számítani, elszigetelten jégeső is előfordulhat.



A csapadék mennyisége meghaladhatja a 25 litert négyzetméterenként, kisebb kiterjedésű területeken pedig, főként az Erdélyi-szigethegységben és a Keleti-Kárpátok északi részén a 35-50 litert is.



A szél is megerősödik átmenetileg, a széllökések sebessége eléri az 55-60 kilométert óránként, a magas hegyvidéken a 70-80 kilométert, az esők idején pedig viharossá válhat.



A következő megyékre érvényes a riasztás: Fehér, Kolozs, Mehedinţi, Szatmár, Arad, Krassó-Szörény, Máramaros, Temes, Bihar, Gorj, Maros, Beszterce-Naszód, Hunyad és Szilágy.



A meteorológusok szerint ugyanakkor a keddi nap folyamán, este 11 óráig az egész ország elsőfokú eső- és szélriasztás alatt fog állni. A szél kitartóan fog fújni, a régiók többségében meghaladja az 50-60 kilométert óránként, helyenként pedig - főként Erdélyben, Olténiában és Munténiában a 70-80 kilométert is. A magas hegyvidéken a széllökések sebessége meghaladhatja a 80-100 kilométeres sebességet óránként.



Az Erdélyi-szigethegységben, a Keleti-Kárpátok vidékén és az ország északi és északnyugati térségében (Bihar, Szatmár, Szilágy, Máramaros, Kolozs, Beszterce-Naszód, Maros, Suceava, Botoşani és Iaşi megyében, illetve Arad, Hunyad, Fehér, Hargita és Neamţ megye hegyvidékén) esni fog az eső, a csapadék mennyisége meghaladja a 15-20 litert négyzetméterenként, elszigetelten a 35-40 litert is.



A hegyvidéken, 1800 méter magasság fölött vegyes csapadékra is lehet számítani. (agerpres)



Kiemelt kép: Hands off my tags! Michael Gaida képe a Pixabay -en.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!