Maszkviselésre buzdítják egymást a járványtagadók, hogy az oltottaktól védjék magukat

A koronavírusos konteók újabb mélységét értük el: a HVG szúrta ki, hogy oltásellenesek egy csoportja most maszkot kezdett hordani azért, hogy megvédje magát a beoltottaktól.



A HVG a Vice-ra hivatkozik, ahol arról jelent meg cikk, hogy az oltásellenesek és még a maszkellenesek is úgy gondolják, mégiscsak felveszik azt a védőfelszerelést, azonban nem a koronavírus ellen akarnak védekezni, hanem azokkal szemben érzik szükségét a védekezésnek, akiket már beoltottak.Az oltásellenesek logikája szerint a beoltottak ugyanúgy „ürítik” az oltást, mint ahogyan a fertőzöttek a koronavírust. Az oltásból kiszabadult fehérjék (?) aztán vetélést, terméketlenséget és szabálytalan menstruációt okoznak.A szakemberek természetesen hangsúlyozzák, hogy a vakcinákat ellenzők nem veszik figyelembe, hogyan működnek az immunizáló szérumok. A COVID-19 vakcinák túlnyomó része (kivéve az inaktivált vírust tartalmazók) utasításokat adnak a saját sejtjeinknek, hogyan gyártsák le a vírus tüskefehérjéjét, az oltóanyag maga pedig 72 órán belül kiürül, a szervezet enzimei ugyanis lebontják. A tüskefehérje ellen a szervezet immunválaszt generál, és elpusztítja azt.A közösségi médiában azonban már meg is jelentek azok a felvételek, melyeken az oltásellenesek arra figyelmeztetik követőiket , hogy tartsanak távolságot az oltottaktól. Az elméletet a konteóhívők egyik legismertebbje,is osztja; ő nemrég élő videóban biztatott arra, hogy inkább jobb nem az oltottak közelében járni, de védezésképp az arc eltakarása is megoldást jelenthet. A Vice szerint a nem létező jelenségben egyesek olyannyira hisznek, hogy másfajta kúrát is kipróbálnak: egy amerikai webshop például fenyőből készült teát árusít, mely a leírás szerint remek védelmet nyújt az oltottak által terjesztett fertőzések ellen. De hogy a tea pontosan mit okozhat, ha a szervezetbe kerül, arról már nincsenek hírek.Fotó: Corina Rainer