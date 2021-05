Egy kutatás szerint összefüggés van a közösségi médiahasználat és a védőoltás visszautasítása között

Az Európai Unió felnőtt lakosságának több mint negyede nem fogadja a Covid-19 elleni védőoltást – derült ki az Eurofound csütörtökön közzétett tanulmányából. A kutatás szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy a védőoltások erőteljes visszautasításának hulláma összefüggésben áll a közösségi médiahasználattal, főként ha az válik az elsődleges tájékozódási forrássá – írta a kutatásról a Reuters.



Daphne Ahrendt az Eurofound kutató-menedzsere a Reuters megkeresésére elmondta, hogy sajnálatos, de az eredmények arra mutatnak rá, hogy nem sikerült egyértelműen, hitelesen és meggyőzően kommunikálni az oltásokról, illetve azok biztonságos voltáról.A tanulmány szerint az oltástól leginkább Bulgária lakosai vonakodnak, ahol 67 százaléka a lakosságnak elutasítja a vakcinát, míg Írországban csupán 10 százalék nyilatkozta azt, hogy nem fogják beoltatni magukat Covid-19 elleni oltással.A kutatási eredményekben jól kivehető egy szakadás Nyugat- és Kelet Európa között: Franciaországot és Ausztriát leszámítva a kontinens nyugati felén az emberek 60 százalék felett vállalták a védőoltást, sőt az északi és mediterrán államok még ennél is magasabb százalékokban.Ezzel szemben a keleti államok oltakozási hajlandósága ennél alacsonyabb, a kutatás szerint Romániában a lakosságnak a 59 százalék vállalná az oltást, míg Bulgáriában csak 33 százalék.A kutatók meglátása szerint az állampolgárok oltásokra vonatkozó kételyeinek forrása a közösségi média, amelyet sokan elsődleges tájékozódási felületként használnak: ebben a helyzetben 10 emberből 4-en biztosan visszautasítja a védőoltást.Ellenben akik a sajtóból tájékozódnak – beleértve a lapokat, a rádiót és a televíziót is – azok között az oltás-szkepticizmust mindössze 18 százalékban utasítják vissza, azaz kerekítve 10 személyből ketten.A kutatás azt is feltárta, hogy az egyetemi hallgatók, a bérmunkából élők, illetve a nyugdíjasok kevésbé vonakodnak az oltástól, míg a munkanélküliek, a krónikus betegséggel és a fogyatékossággal élő emberek sokkal erőseb kételyekkel közelítik meg a kérdést.A kutatás adatfelvétele 2021 február-márciusában történt (), és mind a 27 EU-s tagállam részt vett a felmérésben.