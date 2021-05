Május 25-éig még tehetsz róla, hogy ne vesszen el az adód 3,5 százaléka!

A magánszemélyek idén is felajánlhatják a tavalyi évben befizetett adójuk legtöbb 3,5 százalékát civil szervezeteknek, más nonprofit szervezeteknek vagy egyházaknak. A 2020-as évre vonatkozó nyilatkozatok leadásának határideje 2021. május 25.



A tavalyi volt az első év, amikor már két évre érvényes nyilatkozatot lehetett benyújtani, így ha már tavaly éltél ezzel a lehetőséggel, idén már egyáltalán nem kell foglalkoznod a 230-as nyilatkozattal.kitöltöd a szükséges formanyomtatványt (230-as űrlap) a személyes adataiddal és a támogatni kívánt szervezet adataival ( innen tölthető le az elektronikusan kitölthető, és innen a nyomtatható változat eljuttatod az adóhivatalhoz (ANAF):- személyesen az ANAF azon kirendeltségénél, amelyhez az állandó lakhely szerint tartozol- postai úton, ajánlott küldeményként (cu confirmare de primire) szintén az állandó lakhelyed szerinti illetékes kirendeltségéhez beküldve ( itt ki lehet keresni ezek címét - a személyes online fiókban (Spatiu Privat Virtual), a regisztrációról és a használatáról itt találsz leírást Idén is szívesen fogadjuk, ha a mi munkánkat szeretnéd támogatni az adód egy részével, ehhez innen töltheted le az adatainkkal előre kitöltött űrlapot , ezt kell kinyomtatnod és a saját személyes adataiddal kitöltened, majd aláírás után eljuttatnod az adóhivatalhoz (a fent említett módok egyikén), vagy akár elküldheted nekünk is, és mi továbbítjuk a hivatalhoz. Amennyiben szeretnéd két évre felajánlani az adód 3,5 százalékát, ne feledd megjelölni az űrlapon az erre vonatkozó mezőt is.A határidő tehát május 25., eddig lehet személyesen bevinni az adóhivatalba, feltölteni a "Spatiu privat virtual"-ba, vagy ez lehet a postára adás bélyegzőjének dátuma. Amennyiben minket támogatnál és azt is ránk bíznád, hogy eljuttassuk az adóhivatalhoz, kérünk, május 21-ig juttasd el hozzánk e-mailen, szkennelt formában (.pdf formátumban) az office@transindex.ro címre vagy eredetiben a kolozsvári szerkesztőségünkbe (400105 Kolozsvár, 1989 December 21 sugárút / Magyar utca 5. szám, 20. lakrész).Ugyanakkor további lehetőség a civilek támogatására, hogy a hatályos törvények értelmében a a vállalkozások felajánlhatják

profit- vagy jövedelemadójuk legtöbb 20%-át szponzorációként

olyan nonprofit szervezeteknek, amelyek a szponzorációs szerződés létrejöttekor szerepelnek az adóhivatal nyilvántartásában, mint támogatható szervezetek (Registrul entităţilor/unităţilor de cult - itt lehet ellenőrizni , hogy szerepel-e rajta egy szervezet).Ha bármilyen kérdésed van ezen lehetőségekkel kapcsolatban, írhatsz nekünk az office@transindex.ro címre!