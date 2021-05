Úgy tűnik, a Pfizer és a Moderna a koronavírus indiai verziójával szemben is hatásosak

Az Európai Gyógyszerügynökség bejelentette, hogy az mRNS-technológiával készült oltások (a Pfizer és a Moderna ilyen) "valószínűleg" hatásosak a koronavírus indiai változatával szemben is.



"Az eddigi adatok eléggé megnyugtatóak, úgy tűnik ezek a vakcinák védenek, vagy legalábbis olyan mértékben hatástalanítják a vírust, hogy nem jelent veszélyt a beoltott személyre nézve" - mondta, az EMA oltási kampányának vezetője.Cavaleri hangsúlyozta, nem kizárt, hogy a többi, a gyógyszerügynökség által elfogadott vakcina is véd, de még nincs elég adat ahhoz, hogy erről kijelentéseket lehessen tenni.Jelenleg négy oltás van akkreditálva az EMA által, a Pfizer, a Moderna, valamint nem mRNS-technológiával készült, hanem úgynevezett vektorvakcinák, a Johnson & Johnson és az AstraZeneca.A vírus B.1.617 variánsa, amit hétköznapi megnevezéssel "indiai variánsnak" szoktak nevezni, mert ebben az országban detektálták először októberben, jelenleg 44 országban van már jelen. A WHO az aggodalomra okot adó kategóriába sorolja, ebben három másik variáns is van. Ezeket jelenleg a WHO veszélyesebbnek tartja, mint az eredeti változatot, mert gyorsabban képesek terjedni, és magasabb elhalálozási rátát produkálnak.