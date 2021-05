Szerda a koranyár utolsó napja: esők jönnek a hét további felében

Fokozott légköri instabilitásra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország nyugati részén fekvő 6 megyére.



A meteorológusok szerint szerda délután 4 órától csütörtök délelőtt 10 óráig a Bánságban, a Körösök vidékén és Olténia délnyugati részében lesznek fokozott légköri instabilitással terhelt időszakok, amelyek sűrű villámlásban, szélviharokban, jégesőben és zivatarokban, felhőszakadásokban nyilvánulnak meg. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25-30 litert négyzetméterenként. Bihar, Arad, Temesvár, Krassó-Szörény, Mehedinţi és Dolj megye érintett.Szerda délutántól péntek este 9 óráig ugyanakkor az ország régióinak többségében érvényes egy fokozott légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetés. Előbb az ország délnyugati és nyugati részében, majd a többi régióban is zivatarokra, felhőszakadásokra, gyakori villámlásra, a szél időszakos megerősödésére lehet számítani, és elszigetelten jégesőre is. A csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20 litert négyzetméterenként, kis kiterjedésű területeken pedig a 25-30 litert is.