Elárverezik Ceaușescu és Iliescu egykori elnöki repülőgépeit

25 ezer eurós kezdőáron bocsátják licitre a Rombac Super One-Eleven repülőgépét, amelyet egykor Nicolae Ceaușescu diktátor használt a hivatalos utazásaihoz.



A Rombac One-Eleven az egyetlen olyan repülőgép, amelyet a hazai ipar állított elő, 1982-re készült el, és az első repülést még abban az évben a pártvezetés előtt hajtották végre vele. Hivatalos útra azonban csak egy évvel később indult, Bukarest-Temesvár vonalon, majd 1983-ban megejtették vele az első nemzetközi utat is Bukarestből Londonba. Ezzel Románia lett az első repülőgép a "szocialista blokkból" a Szovjetuniót leszámítva, amely egy az egyben előállított egy utasszállító gépet. Például a motort is itthon gyártották, az Aerofina és Turbomecanica gyárban a Rolls Royce licence alapján.Ceaușescu csak 1986-ban kezdte el magángépként használni, és egészen az 1989-es bukásáig ezzel tette meg a külföldi hivatalos utakat. Állítólag remek gép, hiszen számos nehéz körülmény között repült, és soha nem hibásodott meg komolyabban.Nem csak ezt a gépet árverezik el azonban, hanem a Negrești nevű elnöki gépet is, melyethasznált az első mandátumában. Ez az utolsó olyan Rombac 1-11, amelyet itthon gyártottak. 1989-ben használták először, kezdőára ennek is 25 000 euró.A licitet az ArtMark szervezi meg , online is részt lehet enni rajta. A két gép - mivel a román technikatörténet kiemelt darabjai - nemzeti kincsként van besorolva.