Olyan újítást vezet be a Facebook, ami figyelmeztet, ha olvasás nélkül akarnak megosztani egy cikket

Egy olyan új funkciót tesztel a Facebook, amely figyelmeztet, ha egy felhasználó úgy akar megosztani egy cikket, hogy nem kattintott rá előtte - jelentették be a közösségi oldal működtetői hétfőn.



Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg