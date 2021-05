Jó ötlet volt Drakula-oltáskampányt tervezni: tetszik a turistáknak és a nemzetközi sajtónak is

A nemzetközi sajtó, többek között a BBC és a CBC is beszámolt arról a kreatív ötletről, amelynek eredményeképpen oltóközpont nyílt a törcsvári kastélyban, amely már jó ideje a Dracula-mítosz erdélyi központjaként funkcionál. A BBC tudósítása egyébként kiemeli, hogy a román kormány minden eszközt bevet az oltási hajlandóság növelésére, mivel az ország lakosságának mintegy felel elutasítja a koronavírus elleni vakcinát, emiatt is van Románia az utolsók között a beadott oltások számát tekintve.



Vaccinare de neuitat la Castelul Bran!



A nemzetközi sajtó ugyanakkor értékelte a Drakula-ötletet a kirándulni vágyók oltási hajlandóságának befolyásolása érdekében. A kampány egész májusban tart, és az első hétvégét sikeresnek mondták a szervezők: három nap alatt 252 idelátogató turistát oltottak be - nyilatkozta a reuters hírügynökségnek, a Bran-kastély marketing menedzsere.A kastély üzemeltetői a vámház épületében rendezték be az oltóközpontot, amelyben minden májusi hétvégén oltási akciót szerveznek.A szabályok egyszerűek: internetes regisztrációra nincs szükség, bármely román állampolgár, aki a környéken jár, egyszerűen besétálhat és beadathatja a vakcinát. Ehhez csak a személyi igazolványára van szükség, na meg persze a beleegyező nyilatkozatot tartalmazó űrlap kitöltésére.Az oltakozók egy oklevelet is kapnak, illetve ingyen látogathatják meg a kastélyban látható, válogatott középkori kínzóeszközöket felvonultató kiállítást.Az oltóponton, amely péntekenként 14 és 20, szombatonként 10 és 20, vasárnaponként pedig 10 és 18 óra között tart nyitva, a Pfizer által gyártott vakcinával oltanak.