Immunizálás felsőfokon: 6 adag Pfizer-vakcinával oltottak be egy nőt. Tévedésből, persze

Tévedésből hat adag koronavírus elleni Pfizer-BioNTech-vakcinával oltottak be egy 23 éves orvostanhallgatót egy toszkánai kórházban – jelentette az AGI olasz hírügynökség.



A hibát egy ápolónő követte el, aki a fiolában található teljes vakcinamennyiséget – hat adagot – beadta az egyetemistának.

Amikor észrevették a hibát, a fiatal nőt elővigyázatosságból megfigyelés alá helyezték, de eddig nem észleltek semmiféle rendellenességet, a páciens egészségi állapota megfelelő, az orvosok jelentése szerint is egyelőre jól van.A hírügynökség szerint a Pfizer oltóanyagának klinikai próbái idején előfordult, hogy négy adagot adtak be egyszerre egy embernek, ám olyan, hogy valakit hat adaggal oltottak volna be, nem található az orvosi szakirodalomban.