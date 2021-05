Teodosie érsek: a bűnbeesés a nők hibája, ezért öltött Jézus férfiként testet

Teodosie tomisi érsek (Konstanca) a Radio Dobrogeaban beszélt arról, újságírók kérdése nyomán, hogy a nők miért nem viselhetnek fontos tisztségeket az ortodox egyházban. A sajtósok azt firtatták, hogy tekinthető-e ez diszkriminációnak?



"Egyetlen nő sem lehet pap. Ez a lényéből fakad. A nő nem képes állandó imádságban élni, az esendősége miatt. Miért lenne ez diszkrimináció? Ez a női kondíció. Ő kezdte, az ő hibája a bűnbeesés, és most is tehetetlen. Aranyszájú Szent János mondja nekünk: ha nem lett volna a bűnbeesés, nem így szaporodott volna el az emberi nem, hanem Isten szavai erejével, ahogy a bűnbeesés előtt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet" - fejtette ki Teodosie.Az érsek arról is beszélt, úgy hiszi: az ősök nem ismerték a saját intim testrészeiket sem a bűnbeesés előtt.Majd azzal folytatta, hogy az ősbűn elkövetése miatt szülnek fájdalmak között a nők."A nőnek meg lett mondva: fájdalmak között fogsz fiakat szülni. Ha nem esett volna bűnbe, nem kellene fájdalmak között szülnie. Mindezek világossá teszik, hogy mi a különbség a féri és a nő között, és megmutatják, hogy ez nem diszkrimináció, hiszen Isten Fia is férfiként öltött testet. A Szentek Szentje is férfi" - tette hozzá Teodosie.Aki, mindezek ellenére, képes a szentek közösségében látni a nőt."Szűz Mária szentebb, mint az angyalok, szentebb, mint a szentek. Nem egyenlő Istennel, de nagyon közel van hozzá. Ő van a legközelebb Istenhez az emberi nemből. Tehát Isten, az ő határtalan értelmével, egyensúlyt teremtett, hogy senki se érezze magát diszkriminálva, és hogy mindenki úgy hordozza a saját keresztjét, ahogy azt neki az Isten meghagyta" - fejtette ki a püspök.