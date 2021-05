Elszabadult a rakéta, de ki tudja hol áll meg?!

Múlt csütörtökön beszámoltunk róla, Kína fellőtte az űrbe a legénység nélküli Hosszú Menetelés5B nevű rakétát, hogy a Mennyei Harmónia névre keresztelt űrállomás első elemeit az űrbe szállítsa. Azóta viszont a rakéta elszabadult, és jelenleg 90 percenként kerüli meg a Földet, és amíg köröz, egyre közelebb érkezik a felszínhez.



A rakéta fontosabb adatai:

30 méter hosszú;

21 tonna a súlya;

27 ezer km/h-s sebességre képes.

Szakértők szerint félő, hogy lakott területre eshetnek - számolt be róla a The Guardian brit napilap online kiadása. Egyelőre ugyanis nem lehet tudni, hogy a visszatérő rakéta darabjai hol landolnak.A Guardiannek nyilatkozó asztrofizikus,szerint van esély arra, hogy a rakéta jelentős része elég, de még így is nagyobb darabokban esik szét, és a becsapódáskor sérüléseket okozhat. A mostani előtt fellőtt, hasonló típusú rakétáról vasrudak szakadtak le, amik Elefántcsontpart néhány épületében okoztak kárt, és nagy szerencse volt, hogy személyi sérülés nem történt akkor. Mivel a Föld felszínét 71 százalékban tengerek és óceánok borítják, jó az esély arra, hogy a vízbe hullanak le a rakéta darabjai. A gondatlanság ettől még aggasztó Kína részéről, 1990 óta ugyanis tíz tonnánál nagyobb súlyú eszközöket nem engednek ellenőrizetlenül visszatérni a Földre.Azt egyelőre még nem lehet pontosan látni, mikor semmisül meg a rakéta, május 10. lehet ez az időpont, de akár két nappal később vagy korábban is megtörténhet. Csak hat órával a tényleges becsapódás előtt fog kiderülni annak pontos időpontja.Az állandó kínai űrállomás létrehozásához a mostanival együtt 11 missziót kell teljesíteni, a jövő év végére pedig felküldik az állomásra az első háromtagú űrhajóscsoportot, amely hat hónapig fog ott-tartózkodni.Ezen az oldalon lehetne figyelemmel kísérni , hol tart éppen a rakéta, viszont általában túl sokan vannak a szerveren és nézik a rakéta útját, így nem tölti be az oldalt.