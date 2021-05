Élőben zajlik majd az Érted Nagy Disputa Versenyének döntője

Az Érted az Affér Vitaest sorozat folytatásaként szervezi meg május 8-án, Kolozsváron a Nagy Disputa Verseny döntőjét - tájékoztatnak a szervezők. Az összecsapáson négy csapat méri össze erejét, ők két korábbi online térben tartott forduló eredményeként kerültek a döntőbe. A Disputa Verseny a brit parlament vita formátumára alapszik, melyben két kétfős csapat, a kormány és az ellenzék vitázik egy adott tételmondat körül.



A vetélkedő többfordulós formában zajlott. A jelentkezés lejárta után a regisztrált csapatok megkapták a verseny első fordulójának feladatát, ami egy rövid érvelő szöveg volt, egy megadott tételmondat ellen/mellett. Ezt követte egy előválogató, ami során eldőlt, hogy mely csapatok mérhetik össze erejüket a végső vitán. A négy döntőbe jutott pár felkészítő tréningeken is részt vehettek, ezen a vitázás fő elemeit és technikáit ismerhették meg. A döntő élőben, Kolozsváron, a Vallásszabadság Házában zajlik majd május 8-án.A vita tematikái aktuális társadalmi problémák köré épülnek, a döntőbe jutott versenyzők azonban csak a helyszínen szembesülnek a tételmondatokkal, és azzal is, hogy ezek mellett vagy ellen kell érvelniük. A verseny zsűrijének tagjai olyan vitaszakértők és szakmájukban ismert és elismert személyek, akik a feldolgozott tematikákhoz kapcsolható területeken számos tapasztalattal rendelkeznek.A Nagy Disputa Verseny döntője élőben zajlik majd betartva a korlátozásokat, de a rendezvény online is követhető lesz a szervezet hivatalos Facebook oldalán . A verseny győztes csapata 1000 lejes díjban is részesül.Az Érted ifjúsági szervezet missziója az értékteremtés és perspektívatágítás, ezért rendezvényeit is ezen irányvonalak mentén szervezi. Az Affér: Nagy Disputa Verseny célja, hogy az esemény minél több fiatalt buzdítson véleményének vállalására és megfogalmazására, valamint a vitakultúra általános terjesztése is. A Nagy Disputa verseny továbbá az első ilyen jellegű rendezvény, amely kimondottan az egyetemistákat célozza és szólaltatja meg. A szervezők szándékában áll a vita jövőbeni újraszervezése is, akár nagyobb létszámú résztvevőcsapattal. További információért az Érted oldalát , illetve Facebook oldalát érdemes felkeresni.