Leszbikus párt választottak a diákok bálkirálynak és királynőnek, a szülők kiakadtak

Egy ohioi középiskolában történt az eset, ahol a diákok fittyet hányva a konzervatív „tradíciókra” a számukra legszimpatikusabb párosra szavaztak, történetesen egy leszbikus párra. A hagyományra sokat adó szülők a szívükhöz kaptak, és akkora patáliát rendeztek, hogy bejárta a nemzetközi sajtót az eset, a DailyMail nyomán a Telex is beszámolt róla.







A 18 éves Annie Wise lett a bál királynője az ohiói Kings Mills-i középiskolában. A bálkirály címet azonban nem egy derék fiatalembernek ítélték oda, hanem Wise barátnőjének, Riley Loudermilnek. A döntés a diákok szavazatai alapján született meg, azonban mikor a tankerület a Facebookon is hírt adott arról, hogy kiket koronáztak királlyá és királynővé a fiatalok, a dühös szülők nem hagyták annyiban a dolgot. Összehívtak egy szülői értekezletet, ahol a felszólalók – többek között – elmondták azt is, hogy „királynő az lehet, akinek vaginája van, király pedig az, akinek pénisze és heréi vannak”.





Congratulations to Kings High School 2021 Prom King and Queen, Annie Wise and Riley Loudermilk! #KingsStrong Közzétette: Kings Local School District – 2021. április 17., szombat

Persze voltak elfogadóbb és megértőbb szülők is, akik kiálltak a diákok döntése mellett. Egy anya kijelentette, hogy csodálja ennek a generációnak a tudásszomját, megértőképességét és azt, hogy milyen erővel tudnak kiállni amellett, amiben hisznek.A bálkirályi párról szóló Facebook-poszt alatt is sok támogató hozzászólás érkezett, ugyanakkor olyan mennyiségben lepték el az agresszív és sértő kommentek, hogy a moderátorok alig győzték törölni azokat., Riley anyukája az eset után arról beszélt a médiának, hogy felháborítja, hogy felnőtt emberek miket kommenteltek egy középiskolai bálról szóló poszt alatt.A bálkirállyá választott Riley Loudermilk a CNN-nek nyilatkozva kijelentette, hogy nem számított erre a címre, és sosem érezte magát ennyire népszerűnek. Wise pedig arról is beszélt, hogy a megválasztásuk után több meleg diáktársa is az mondta neki: mostantól jobban érzik magukat az iskolában, mert úgy érzik, hogy támogató számukra a légkör ott.