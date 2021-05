Sokkal gyakoribbak voltak a rákos megbetegedések a középkorban, mint eddig feltételezték

Egy recens kutatás cáfolta azt a tudományos hiedelmet, mi szerint régebb kevesebb volt a rákos megbetegedés. Ez a gondolat arra támaszkodott, hogy főként a dohányzás és a rákkeltő kémiai anyagok megjelenését jelölték meg a betegség elterjedésének, így például a középkorban a rosszindulatú daganatos betegségeket 1 százalék alá becsülték.



A Cambridge Egyetem kutatócsoportja viszont megvizsgált 143 csontvázat a 6-16 közötti századokból és a röntgen, illetve CT vizsgálatok alapján megállapították, hogy az akkori brit lakosság 9-14 százalékának lehetett valamilyen rákos megbetegedése.Tekintettel arra, hogy a lágy szövetek azóta elbomlottak, a kutatók csigolyákon, comb- és medencecsontokon keresték a megbetegedések jeleit, a CT vizsgálatok segítségével olyan rendellenességeket is feltártak a csontokban, amelyek kívülről nem voltak észlelhetőek. E mellett azt is figyelembe vették, hogy az esetek harmadában a rosszindulatú daganatok nem terjednek át a csontrendszerre: így jött ki a 9-14 százalékosra becsült arány.Mostanig különböző fertőző betegségeteket – például a pestist és a vérhast –, az alultápláltságot és a háborúkat tartották az elhalálozások leggyakoribb haláloknak a középkorban, ám a jelenlegi kutatási eredmény ezt tovább árnyalja.A kutatás eredményéhez képest is ma háromszor-négyszer gyakoribbak a rosszindulatú daganatos megbetegedések, mint voltak a középkorban. ( Telex