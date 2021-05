Több ezer turistával elstartolt a tengerparti fesztiválszezon

Május elsején több ezer turistával kezdődött a második világjárványos fesztiválszezon – számol be a Digi24.



Vama Veche, 2020. május 1 / Fotó: amatőr felvétel via Digi24

Annak ellenére, hogy az ország déli részén akár 30 Celsius fokos meleg volt, a Fekete-tenger mellett csak 15 fok volt, de ez nem zavarta a fiatalokat, hogy Mamaian – ahol megnyíltak a teraszok – bulizni ne kezdjenek. Vagy fürüdjenek a melegnek nem mondható vízben.A törvény értelmében csak a teraszoknál szabadott volna ülni, de sokan nem bírtak magukkal, így táncra perdültek, és hosszú sorokban álltak a klubok előtt, hogy bejussanak egy-egy partira. Többen a maszkviseletről is lemondtak.A hatóságok szerint Mamaia és Năvodari üdülőtelepeken a napokban több mint 25 ezer turista van.A helyzet hasonló Vama Vechen is , ahol a rendőrség leállított egy hatalmas bulit, mivel a résztvevők nem tartották be a járványügyi intézkedéseket: se fizikai távolságtartás, se maszkviselet.A rendőrség egyszerű üzenetet fogalmazott meg: ha nem tartják be a törvényeket, megtörténhet, az egész üdülőtelepet lezárják. (