Gheorghiță: az indiai variáns nem biztos, hogy jobban fertőz

Az új koronavírus indiai variánsa "nem feltétlenül fertőzőbb" a többinél - jelentette ki csütörtökön az oltási kampányt koordináló Valeriu Gheorghiţă, hozzátéve, a vakcinák továbbra is megvédenek a betegség súlyos formájától.



A szakember kiemelte, a jelenlegi adatok szerint az indiai vírustörzs esetében ugyan valamelyest csökken az oltással termelt semlegesítő antitestek hatása, ez a mérséklődés azonban nem olyan mértékű, hogy a vakcinák hatékonyságának csökkenését vonja maga után, ez a változat sem ellenállóbb az oltásokkal szemben, mint például a dél-afrikai variáns."Az üzenet továbbra is egyértelmű: minél nagyobb számban oltassuk be magunkat, hogy csökkentsük a vírus terjedését és az új mutációk halmozódásának kockázatát" - magyarázta.Valeriu Gheorghiţă szerint az indiai vírustörzs "nem feltétlenül fertőzőbb a többinél".A katonaorvos ismét kiemelte, hogy a vakcinák továbbra is megvédenek a betegség súlyos formájától, az esetleges szövődmények kialakulásától."Nincs tehát ok aggodalomra. Fontos, hogy tartsuk be a védelmi intézkedéseket, függetlenül attól, hogy milyen vírustörzzsel állunk szemben" - fogalmazott.Az Országos Közegészségügyi Intézetet (INSP) csütörtökön arról tájékoztatták, hogy egy sepsiszentgyörgyi laborban kimutatták a koronavírus B.1.617.2 jelzésű indiai mutációját egy 26 éves személytől vett mintából. A fertőzött körülbelül egy hónapja érkezett az országba Indiából, és önként jelentkezett tesztelésre, mivel enyhe tünetei voltak.