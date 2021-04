Jövőre már elfelejthetjük a Covid-19 elleni oltást? Jön a Pfizer koronavírus elleni tablettája

Mérföldkő lehet a koronavírus elleni küzdelemben az a tabletta, amelyet az új típusú koronavírus legyőzésére fejlesztett ki a Pfizer - számolt be a brit Telegraph nyomán a Házipatika portál.. A Comirnaty elnevezésű, COVID-19 elleni vakcinát gyártó vállalat már meg is kezdte a humán klinikai tesztelést: Belgiumban és az Egyesült Államokban hatvan 18-60 év közötti egészséges önkéntest vontak be a fázis I. vizsgálatba.



Az év végéig piacra kerül a Pfizer-tabletta, ami a koronavírus-variánsok ellen is hatásos lehet – nyilatkozta az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója,A cég szerint

a tabletta a vírusváltozatok ellen is hatásos lehet. A gyógyszer egy úgynevezett proteázgátló, ami a vírus sejten belüli szaporodását gátolja meg

, a Pfizer szerint hasonló készítményeket sikeresen használtak már a HIV vagy a Hepatitis C ellen is.A Telegraph értesülései szerint a szert állatokon már tesztelték, és mivel sem használata során, sem utána nem merült fel aggodalomra okot adó egészségügyi hatás, vagy mellékhatás, elindulhatott a klinikai vizsgálatok humán szakasza, ami három fázist ölel fel, és a tervek szerint 145+28 napot vesz majd igénybe.

A jelenlegi szakaszban többek között az emberi szervezet számára tolerálható dózist vizsgálják

(önmagában és a HIV -kezeléshez használt ritonavir gyógyszerrel kombinálva), valamint a lehetséges mellékhatásokat, és azt, hogyan érzik magukat a tesztalanyok a szer bevétele után.

A klinikai vizsgálatok harmadik fázisban már több tízezer emberen tesztelik majd - tabletta és folyadék formájában - a szert.

A gyógyszer szedését a fertőzés első jeleinek észlelésekor kell elkezdeni, így elkerülhetővé válik, hogy a beteg kórházba kerüljön, vagy kritikus állapotban azonnali ellátást igényeljen

- közölte, a Pfizer vezető tudományos munkatársa."Ezt a vírusellenes szert gyakorlatilag a semmiből hoztuk létre, a járványhelyzet szülte" - ismertette az előzményeket, a Pfizer gyógyszerkémiai igazgatója nemrégiben, egy szakmai előadáson. Hozzátette: a vegyület első pár milligrammját július végén készítették, október végére pedig a rendelkezésre álló mennyiség 100 grammra duzzadt fel. Ahhoz, hogy eddig eljussanak, 210 kutató munkája kellett.(Telegraph/hírszerk.)