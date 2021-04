Kutatás: minden tizedik nő megtapasztalja élete során magzata elvesztését

A nők két százaléka élt át két vetélést, egy százaléknál kevesebben szenvedik el háromszor vagy ennél is többször.



Évente nagyjából 23 millió vetélés történik világszerte, a nők 11 százaléka éli át életében legalább egyszer magzata elvesztését egy nemzetközi kutatócsoport elemzése szerint. A világon minden hetedik várandósság végződik tragikusan az új kutatások alapján.



A valós számok ennél lényegesen magasabbak a be nem jelentett esetek miatt – olvasható a tudósok tanulmányában, amely a The Lancet brit orvosi folyóiratban jelent meg.



A nők két százaléka élt át két vetélést, egy százaléknál kevesebben szenvedik el háromszor vagy annál is többször. Az adatok alapján a magzat elvesztése utáni gondozás színvonala nagyon különböző az egyes országokban, de még a gazdag országokon belül is.



Új rendszerre van szükség ahhoz, hogy a vetélést felismerjék, és a nők megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást – írták közleményükben a tudósok.



Több tévhit is elterjedt a vetélésekről. Sokan vélik úgy, hogy nem lehet hatékonyan megelőzni, különösen a nagy kockázatú várandósságok esetében. A tévhitek ártalmasak lehetnek, mert a nőt és partnerét teszik felelőssé, és eltántorítják őket attól, hogy kezelést és támogatást keressenek – tették hozzá a szerzők.



A vetélés elszigetelődést is okozhat, mivel sok nő nem mondja el a családjának, a közeli barátoknak, még a partnerének sem, hogy elvesztette a magzatát. Vetélésnek azt nevezik, ha a magzat a várandósság 20. és 24. hete között hal el, a pontos időszak országonként eltérhet.



A témában tavaly májusig megjelent szakirodalom elemzése a vetélés több okát azonosította, köztük az anyai életkort, a korábbi vetéléseket, valamint az apa 40 évesnél idősebb korát. A kockázati tényezők között volt a szélsőségesen kis vagy nagy testsúly, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az állandó stressz, az éjszakai műszak, valamint a légszennyezésnek, kártevőirtóknak való hosszú idejű kitettség.



Az ismétlődő vetélés letaglózó érzés, a mentális hatását azonban ritkán ismeri fel és kezeli az egészségügy – mondta Arri Coomarasamy, a tanulmány társszerzője, a Birminghami Egyetem kutatója.



Szorongás, depresszió, a nők körülbelül 20 százalékánál pedig poszttraumás stressz is jelentkezhet a vetélés után akár kilenc hónappal. A szerzők megjegyezték: az adatok többsége a gazdag országokból származnak, de mindenütt érzékelhető „a vetélést körülvevő csend”.



