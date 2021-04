Bukarestből kirajzottak az emberek a tenger és a hegyvidékek felé, de sokan elakadtak a forgalmi torlódásokban

A hétvégén számos román állampolgár elindult a hegyek vagy a tenger felé, ami több útszakaszon és autópályán torlódásokhoz vezetett. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy vezessenek elővigyázatosan, és tervezzék a hétvégi kiruccanásokat körültekintően, mivel több hegyvidéki település karantén alatt van.



Hétvége, szép, tavaszi idő, kellemesen meleg van szombaton, így a délelőtt nagyon sokan elindultak a természet felé, főként a hegyvidéket és a tengerpartot megcélozva.Egyesek viszont már az egynapos kiruccanás első szakaszában elakadtak. Például az Nap autópályán útjavítások zajlanak, így jelentős torlódás, és hosszú autósorok alakultak ki, közölte az Infotrafic központ.Értesülések szerint más, a tenger felé haladó utakon is hasonló a helyzet, a rendőrség alternatív útvonalakat javasolt az elakadt autósoknak. A főváros irányából a hegyvidék felé vezető útvonalai is hasonlóan túlterheltek, főként Brassó irányában.A hatóságok felkéri a lakosság figyelmét, hogy mikor elakad egy autósor végén, akkor kapcsolja be a vészjelző fényeket, hogy az utánuk érkező autóknak legyen idejük lassítani.( Digi24