Hatékonynak bizonyult egy malária elleni védőoltás Burkina Fasoban

Az Oxfordi Egyetem közreműködésében fejlesztett malária elleni védőoltás 77% -os hatékonyságot mutatott az első embereken végzett vizsgálatok során, ez pedig hatalmas áttörést jelenthet a betegség elleni küzdelemben – tájékoztat a Digi24, a BBC információira hivatkozva.



A kutatók az elmúlt évek során már számos oltóanyagot fejlesztettek, de egyik sem hozta meg a várt eredményt.A mostani eset azonban áttörésnek számít: épp Burkina Fasoban 450 gyermek közreműködésében hajtották végre az első kísérleti fázist, az eredmények pedig magukért beszélnek: az oltóanyag beadása után egy évre rá is biztonságosnak és rendkívül hatékonynak bizonyult a készítmény, így négy afrikai országban folytatják a teszteléseket, a programba csaknem 5 ezer gyermeket vesznek be.A malária veszélyes kimenetelű betegség, amelyet a szúnyogcsípés által az ember vérkeringésébe kerülő paraziták okoznak. Bár megelőzhető és kezelhető, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint 2019-ben több mint 229 millió megbetegedés volt, 409 ezren pedig meg is haltak, az áldozatok többségében Szubszaharai Afrikából származó gyermekek.