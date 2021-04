Partiumi autista gyerekek megsegítésére küldött aláírt polót Erling Haaland, a norvég szupersztár focista

Erling Haaland, a Borussia Dortmund sztárja egy aláírt mezt küldött az SOS Autizmus Bihar Egyesülethez. Mint ahogy a nevéből is kitűnik, az Egyesület az autista gyerekeket hívatott segíteni.



A norvég világsztár futárszolgálattal küldött csomagot Nagyváradra, a 9-es számú aláírt meze mellé tíz darab dedikált fotót is küldött azzal az üzenettel, hogy "Gratulálok a remek munkáért, amelyet önök Romániában végeznek. Kérem fogadják szeretettel az általa küldött kis csomagot".Az erről szóló képet az egyesület a Facebook-oldalán tette közzé hétfőn délelőtt. Az ebihoreanulnak nyilatkozó igazgató,azt mondta, nem volt éppen z irodában, és amikor felhívták a hírrel a munkatársai, először azt hitte, viccelnek vele. Azt is elmondta, hogy húsvét után online licitáción fogják elárverezni a csomag tartalmát.Nemrég nagy hullámokat kavartnagyváradi román játékvezető gesztusa, aki a Manchester City Borussia Dortmund elleni mérkőzését követően a piros és a sárga lapjaira kért egy-egy aláírást Haalandtól. Az is lehet, hogy Șovrét el fogják tiltani néhány mérkőzéstől, hiszen az UEAF szabályai szerint a bíróknak tilos bármilyen ajándékot elfogadni játékosoktól.Aztán kiderült, Șovre nem magának kérte az autogramot, hanem az autista gyerekeket szerette volna segíteni fele. Így most az általa kapott két aláírást is elárverezik Nagyvárodon. ( via ebihoreanul