Mérgező sisakvirágfajt ajánlanak a covidos betegenek a kirgiz vezetők. A WHO dühöng

A sisakvirágok nemzetségébe tartozó Aconitum soongaricumot ajánlják a kirgiz hatóságok a koronavírus-fertőzöttek figyelmébe. Mint állítják, a népi gyógyászatban régóta alkalmazott növény gyökerének főzete 2-3 nap alatt kigyógyítja a betegeket a koronavírus-fertőzésből, sőt, gyomorrák ellen is hatékony.



egészségügyi miniszter bemutatót is tartott: élő adásban belekortyolt az italba.Az Egészségügyi Világszervezet ugyanakkor ellenzi a kirgiz vezetők eljárását. Mint kifejtették, megengedhetetlen, hogy olyan szereket ajánljanak a betegeknek, melyeket nem vetettek alá tudományos vizsgálatoknak.A sisakvirágok nemzetségébe tartozó fajok egyik hatóanyaga az akonitin nevű alkaloida , mely mérgező az ember és állatok számára is. Akár bőrön át felszívódva is képes mérgezést okozni:

bénító hatású.

Az Aconitum soongaricum egy endémikus, magashegységi faj, mely kizárólag Kelet-Ázsia egyes régióiban él. A növény alkaloidtartalma bizonyos mértékben a környezeti viszonyok függvényében változhat.A sisakvirágok nemzetségének néhány faja a mi térségünkben is honos, az igen mutatós növénykkel kapcsoaltban itt lehet részletesebben tájékozódni Kirgizisztán egyébként nem az egyetlen ország, ahol a hatóságok népi gyógyszereket ajánlanak a koronavírus kezelésére. Türkmenisztánban például a szemmel verés ellen, illetve tudtamódosító szerként használt szíriai rutafüvet ajánlották a betegek figyelmébe.