Büntetnék azokat a gyalogosokat, akik mobiloznak az átjárón

Sebességkorlátozást vezetnének be a kerékpárosoknak, átfogó szabályozással rendeznék az elektromos rolleresek helyzetét, és azokat a gyalogosokat is megbírságolnák, akik nem figyelnek a forgalomra az úttesten való átkelés közben. A belügyminisztérium közvitára bocsátott egy tervezetet, amely módosítaná a közúti forgalomra vonatkozó 195/2002 kormányrendeletet.



A közvitára bocsátott tervezet legfontosabb újítása, hogy a biciklikhez hasonlóan szabályozná az elektromos rollerek használatát. Ez a gyakorlatban a legtöbbször azt jelenti, hogy a bicikli mellé beírták a jogszabály szövegébe az elektromos rollert is.Ugyanakkor a javaslat értelmében a kerékpárosoknak ezentúl tilos 30 km/h sebességnél gyorsabban haladjanak.A kezdeményezők a módosítások indoklásában azt írják, hogy a tapasztalat szerint a közúti balesetek jelentős mértékben a gyalogosok számlájára írható, és a figyelmetlenségük az egyik gyakori ok. Ebből kifolyólag pedig módosítani kell a gyalogosokra vonatkozó közúti szabályokat is, hogy csökkentsék a közúti belesetek kockázatát. A jelenlegi szabályozás szerint (az előbb említett kormányrendelet 72. cikkelye) a gyalogosok az után mehetnek át az átjárón (azok tégelyére merőlegesen) vagy ahol nincsenek átjárók, akkor az utcák sarkainál, miután megbizonyosodtak arról, hogy nem fenyegeti veszély őket. Magyarán szétnéztek.A törvényalkotó viszont most úgy érvel, hogy ez sokszor nem valósul meg, mivel a gyalogos közben olyan tevékenységet is végez, ami elvonja a figyelmét. Például mobiltelefont használ.

Szerintük a mobiltelefon használata, akár beszélünk rajta, akár üzenetet írunk, akár zenét hallgatunk, akár különböző térkép-alkalmazásokat nézünk, figyelemelterelés. Ez pedig befolyásolja a gyalogos azon képességét, hogy gondosan közlekedjen közúton.

Szerintük ezek a tevékenységek kiváltó tényezői lehetnek egy esetleges balesetnek, még akkor is, ha épp egy éppen arra kijelölt helyen akarunk átkelni. Szerintük a mentális figyelemelterelés a legsúlyosabb, amikor beszélünk a telefonon vagy üzenetet írunk, mert ilyenkor gyakorlatilag nem a közlekedésre figyelünk, és nem nézzük meg, hogy hol akarunk átkelni. Ha zenét hallgatunk, nem érzékeljük a forgalom zajait vagy a speciális hangjelzéseket (pl. mentők), amelyek előnyt biztosítanának számukra. A tervezet ezért szabályozza, hogy tilos legyen figyelemelterelő tevékenységet végezzenek egy gyalogosok aközben, hogy át akarnak kelni az úttesten.Mint a cikk megjegyzi, eddig csak a járművezetőkre vonatkozott a szabály, akiknek vezetés közben tilos olyan tevékenységet végezzenek, ami elvonja a figyelmüket, így például telefonálniuk sem lenne szabad.Ha elfogadják a javaslatot, akkor az szabálysértésnek bizonyul, és pénzbírsággal lehet súlytani az elkövetőjét. A szabálysértési bírságot a bűntetőpontok számra határozza meg. Egy büntetőpont a bruttó minimálbér 10 százalékának felel meg.A javaslat indoklása és a módosítások részletes leírás itt érhető el . ( hotnews fotó: Orna Wachman