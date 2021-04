Csütörtök és péntek hajnalban akár havazni is fog Erdélyben és Máramarosban

Különösen hideg időre, megerősödő szélre, csapadékra, a hegyekben havazásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



Az előrejelzések szerint kedden 16 órától péntek 10 óráig országszerte számítani lehet csapadékra, melynek mennyisége elérheti a 15-25 litert, az északnyugati és a központi országrészben a 30-40 litert is négyzetméterenként. Kedd délutántól szerda estig villámlással kísért záporok várhatók.Erdélyben és Máramarosban az eső mellett havas esőre és havazásra is számítani lehet, főleg a csütörtökre, majd a péntekre virradó éjszaka.A hegyekben havazni fog, helyenként jelentős friss hóréteg rakódik le. 1500 méteres magasság fölött a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban 70-80 km/órás sebességgel fújhat a szél és hóviharok várhatók.Az ország déli és délkeleti részén is megélénkül időnként a szél, 60-65 km/órás széllökések lehetnek, ami fokozza a hidegérzetet.Szerdán és csütörtökön országszerte sokkal hidegebb lesz, mint ilyenkor általában.