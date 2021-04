Ismét lehűlés jön, a megszokottnál sokkal alacsonyabb csúcsértékekkel!

Országszerte fokozatos lehűlés várható a következő napokban, az ilyenkor megszokottnál sokkal alacsonyabb hőmérsékleti értékekkel; keddtől péntekig, majd április 19-e körül csapadék is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 12-e és 25-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben fokozatosan lehűl az idő a következő napokban, az átlagos nappali csúcsértékek mindössze 6-7 Celsius-fok körül alakulnak, éjszaka mínusz 1 fokig süllyedhet a hőmérők higanyszála. Péntektől ismét felmelegszik az idő, 13-15 fokos maximumokkal és 1-3 fokos minimumokkal. A csapadék kialakulásának esélye végig magas lesz a jelzett időszakban.A Bánságban, a Körösök vidékén és Máramarosban is lehűlés várható a napokban, nappal legtöbb 6-8 fokra lehet számítani, éjszaka 1-3 fok lesz. Péntektől itt is felmelegedés kezdődik, az átlag nappali csúcsértékek fokozatosan elérik a 15-16 Celsius-fokot, éjszaka 4-5 fokig hűl a levegő. Jelentősebb mennyiségű csapadékra, záporokra keddtől péntekig, majd 19-e és 20-a körül lehet számítani. A többi napon csak gyenge esőzések fordulhatnak elő.A hegyekben hétfőn és kedden 9-10 fokos nappali csúcshőmérséklet várható, majd lehűl az idő, nappal sem lesz több 0-2 foknál, éjszaka mínusz 4 fok is lehet. Április 17-étől itt is enyhül az idő, jövő hét végére a nappali csúcsértékek elérik a 6 fokot. Csapadékra szinte végig számítani lehet, többnyire eső formájában, kivéve a 13-a és 16-a közötti időszakot, amikor ismét havazni fog a hegyekben. S. Hermann & F. Richter képe a Pixabay -en.