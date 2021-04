Egerészölyv „foglalta el” egy Bihar megyei falu temetőjét, és megtámadja az arra járókat

A Bihar megyei Nagyszántó faluból bizarr esetet jelentettek: a falu temetőjébe beköltözött egy egerészölyv, és megtámadja azokat, akik közel mennek hozzá.



Az esetről beszámoló ebihoreanul.ro azt írja, legalább egy embert meg is sebesített a madár, és egyelőre nem látják a helyiek a megoldást, mert védett fajról van szó.Erről beszéltpolgármester is, mondván, hogy ő ugyan nem látta a madarat, de hallotta, napok óta terrorizálja az arra járókat. "Szerencsére ebben az időszakban kevesen mennek ki a temetőbe. Nem szabad lelőnünk a madarat, nem tehetünk vele semmit, mert védett" - mondta.A helyiek elmondása szerint a temető közelében fészkelő ölyv azonnal lecsap az arra járókra, mintha csak vadászna. A lap birtokába jutott képeken látszik, ahogy egy férfit megtámadott, és a fején meg is sebesíthetett a madár.Állítólag az ölyvet egy helyi lakos nevelte fel, mert megtalálta a fészekből kiesett fiókát, és hazavitte. A madár megnőtt, kirepült, és a temetőben telepedett le.A lapnak egy ornitológus azt nyilatkozta, hogy egy tojóról van szó, és most van a párzási időszak, valószínűleg csak a területét védi. Amúgy két másik egerészölyv is lakik a temetőben.A megoldás egyelőre nem körvonalazódik, mert a Környezetvédelmi Ügynökség világossá tette, hogy védett madarat nem szabad befogni, hacsak a minisztérium nem ad erre engedélyt. Mindenesetre a helyiek szeretnék elköltöztetni a madarat. Másrészt az nem világos, hogy indul-e eljárás például azzal szemben, aki a madarat felnevelte, mert hát ragadozó madarat fogságban tartani illegális.Az egerészölyv amúgy a lehető legritkább esetben támad emberekre, hiszen jóval kisebb prédákhoz, egerekhez és hörcsögökhöz szokott ragadozó.