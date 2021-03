Idén is meg akarják tartani a Tusnad Gastro Blues Festet Tusnádfürdőn

Amennyiben a koronavírus-járvány miatti korlátozások lehetővé teszik, 2021. május 14-16. között Tusnádfürdőn megszervezik a Tusnad Gastro Blues Fest második kiadását.



Tavaly szeptember 3-5. között tartották meg a fesztivál első kiadását

Az esemény megrendezését az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet kezdeményezte, a Tusnádfürdői Polgármesteri Hivatallal együttműködve. A rendezvény célja a blues, a környék mint ökoturisztikai célpont és a helyi gasztronómia népszerűsítése.A tusnádfürdői sportpályán szervezett Tusnad Gastro Blues Fest keretében a gasztronómiai események - borkóstoló, mesterszakácsok főztjének kóstolgatása - napközben zajlanak, ugyanakkor minden este a blues műfaj jeles képviselői lépnek fel, hazaiak és külföldiek egyaránt (USA, UK, HU, SRB, DK). "A befutott művészek mellett tehetséges fiatalokat is felkarolunk és népszerűsítünk, ezért a már befutottak ajánlásai alapján nagy fejlődési potenciállal bíró debütáló előadókat is meghívtunk" - írják a szervezők.Fellép többek között, a híres amerikai bluesman, Muddy Waters aka McKinley Morganfield elsőszülött fia. Ugyancsak először lép színpadra Romániában a brit gitáros,. A harmadik külföldi premier a Jumping Matt & His Combo Magyarországról., aka Jumping Matt egyike a legjobb szájharmonikásoknak, és nagyon jó énekes; meghívottjukként fellép velük a tapasztalt gitáros,is.A második kiadás romániai meglepetésekkel is kecsegtet. 2021-ben a brassói WATZZY () lép fel új projektjével; a tehetséges gitáros,a kitűnő brit szájharmonikással,nal fog fellépni; játszik majd a Blue Monday Ministers, az új temesvári bluesszenzáció, az AXiS trió (Silviu Dan Iliescu, Dejan Kotarčić és Ranko Varga); a szerbiai The Gamblers; a bukaresti BAICEA BLUES BAND (George Baicea, Cătălin Răsvan és Nicu Georoiu), az OXIGEN (Bogy Nagy, Eugen Caminschi, Gelu Ionescu és a csodálatraméltó ritmusfelelőseik, Mugurel Deaconescu és Lucian „Clopo” Cioargă) és a BLUESCORE (Raul Kusak, Hanno Höfer és az amerikai Liviu Pop). A ’90-es évek híres együttese, a QUO VADIS Farkas László, Kiss Attila, Teodor Pop és Borbély Szilárd fellállásban lép fel. Teljes zenei program itt Jegyek elővételben itt vásárolhatók . Amennyiben a fesztivál egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, a résztvevők a jegyeket megtarthatják és az új időpontban érvényesíthetik, vagy visszakérhetik az árát - tudtuk meg. Legfrissebb infók az esemény részleteiről és a fejleményekről a facebook.com/TusnadGastroBluesFest oldalon, illetve a tusnadfest.ro weboldalon találhatók.A fesztiválszervezők szerint legkevesebb két héttel a tervezett időpont előtt már lehet tudni, hogy a szabadtéri esemény létrejöhet-e a tervezett időpontban, vagy esetleg el kell halasztani egy későbbi dátumra, ám mindenképpen úgy tervezik, hogy idén is megtartják a minifesztivált. Jelenlegi szabályozás szerint a szabadtéri kulturális eseményeket - előadás, koncert, fesztivál stb. - legtöbb 300 személy részvételével lehet megtartani abban az esetben, ha a helyszínen a résztvevők között biztosítani lehet a 2 méternyi távolságot, és az adott településen a fertőzési arány nem haladja meg az 1,5 ezreléket. Maszkot természetesen mindenkinek kötelező viselnie. A szervezők alkalmazkodnak a helyzethez, és komolyan veszik a járványellenes intézkedések betartását, minden résztvevő és szervező biztonságának érdekében - tudta meg a Transindex.