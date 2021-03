A melegsége miatt meghurcolt Alan Turing kerül az 50 fontos bankjegyre

Csütörtökön mutatta be a Bank of England az új 50 fontos bankjegyet, amire Alan Turing matematikus, a modern számítástechnika és a kriptográfia elméleti atyja és a mesterséges intelligencia úttörője, a második világháború híres kódfejtője fog kerülni. A bankjegy június 23-án, Alan Turing születésnapján kerül forgalomba, és több olyan jegyet is tartalmaz majd, ami a híres tudósra utal: a fotója mellett szerepelni fog rajta az aláírása, a születési dátumát bináris kódban tartalmazó felirat, illetve egy idézet is tőle: "Ez csak egy ízelítő abból, ami jön, és csak az árnyéka annak, ami lesz."



Még 2019-ben jelentették be, hogy a nagyközönség javaslatai alapján a homoszexualitása miatt meghurcolt Alan Turing fog az 50 fontos bankjegyre kerülni. A mostani kibocsátás a Bank of England azon sorozatának a része, amiben polimerből anyagú bankjegyekre térnek át a szokásos papírpénzek helyett. Korábban már három címlet esetében is polimer alapú bankjegyet bocsátottak ki.korábbi miniszterelnök került az 5 fontosra,író látható a 10 fontoson ésfestő arcképe van 20 fontos bankjegyen."Meleg is volt és ezért rettenetesen bántak vele. Azzal, hogy az új, 50 fontos polimer bankjegyünkre helyezzük, elismerjük az eredményeit és az általa szimbolizált értékeket" - mondta, a Bank of England kormányzója.Amellett, hogy a második világháború alatt végzett kódfejtő munkát, jelentős a matematikusi munkássága, illetve úttörő szerepet játszott a modern számítástechnika területén. Miután 1952-ben fény derült homoszexualitására - amit akkor betegségnek tekintettek, és a melegség megélését bűncselekménynek tekintették és büntették - vád alá helyezték és elítélték. Végül választhatott a börtön és a libidócsökkentést célzó hormonkezelés között. Turing az utóbbit választotta. Az ügy miatt elvesztette kódfejtői állását, nem sokkal később, 1954-ben tisztázatlan körülmények között - valószínűleg öngyilkos lett -, ciánmérgezésben meghalt. Végül 2013 decemberében utólagos királyi kegyelemben részesült.Film is készült már róla,főszereplésével: