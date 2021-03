Heteken belül elkészülhet a koronavírus-fertőzést veszélytelenítő izraeli vakcina

A koronavírus elleni védőoltás hamarosan tabletta formájában is elérhető lesz, méghozzá házi kiszerelésben – jelentették a tudósok, akik a közeljövőben egy klinikai vizsgálaton keresztül fogják tesztelni azt, írja a jpost.com.



A vakcina kétlépcsős védelmet ad a koronavírus ellen. Olyan speciális fehérjét permeteznek a szájba, amely behatol a szájban lévő hámsejtekbe, és aktiválják a nyálkahártya immunválaszát, amely így a vírus belépési pontjánál ad védelmet – mondják a szakemberek.Az Oravax elnevezésű próbaorvosságot az Oramed Pharmaceuticals amerikai-izraeli és a Premas Biotech indiai cégek fejlesztették ki. A két vállalat egyesült, amelyből az Oravax Medical Inc. cég alakult ki, melynek célja, hogy az Oramed szájon keresztül adagolható technológiáját a Premas védőoltásával vegyítsék, ezzel pedig a vakcináció új formáját hozhatnák létre.A cég tájékoztatása szerint az állatokon elvégzett kísérletek bebizonyították, hogy az orális védőoltás antitesteket alakított ki, amelyek immunitást adnak a vírus ellen. Az eredményeket az Oravax egyik tablettájával érték el, kiemelve ezt a fajta orvosságot a többi védőoltással szemben, amelyhez két dózis szükséges.A második védelmi szint akkor hat, amikor a COVID-19 behatol a testbe. Olyan módon erősíti az immunrendszert, hogy „amikor a vírusrészecskék behatolnak, immunrendszer sikeresen tud védekezni antitestekkel és fehérvérsejtekkel.A vakcinát szájspray formájában adják be, és két hét védelmet ad a COVID-19 vírus ellen.„Ez nem gyógyszer, nem a már elkapott fertőzés kezelésére jó, hanem a megelőzéshez használható” – hangsúlyozták a kutatók.Az Oramed cég igazgatója,hangsúlyozta, hogy az orális orvosság véget vet a logisztikai problémáknak, amelyek a tömeges immunizáció során léptek fel az egész világon és a tablettákat akár otthoni körülmények között is be lehet majd venni.A gyógyszert a hűtőben is lehet tárolni, de azon kívül is, szobahőmérsékleten, ezzel pedig áthidalják a hagyományos védőoltásoknál felmerülő problémákat, amelyek csak rendkívül hideg körülmények között tárolhatók. Kidron állítása szerint az orális védőoltások csökkenthetik a nemkívánatos mellékhatások jelentkezését is.