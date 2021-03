Hihetetlen drónfelvétel készült a legújabb izlandi vulkánkitörésről

Az izlandi fővárostól 30 kilométerre délnyugatra tört ki a Fagradalsfjall vulkán, a mélyből feltörő láva pedig vörösre festette az égboltot a területen, ahol az elmúlt hetekben több ezer kisebb földrengés volt. Az elmúlt négy hétben mintegy 40 ezer földrengés sújtotta a félszigetet, ami jelentős mértékű emelkedés a 2014 óta feljegyzett 1000-3000-es átlagértékhez képest.



Spectacular video from last night of volcano that had been dormant for 800 years erupting near Reykjavik, Iceland. pic.twitter.com/mpWG8OIBfh — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) March 20, 2021

Really cool video of the cinder cone collapsing at the volcanic eruption in Fagradalsfjall Iceland https://t.co/PT0nylpnpE pic.twitter.com/I9sfMbNBCr — Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) March 21, 2021

A kitörés nem jelentett közvetlen veszélyt a közeli Grindavik településen élőkre vagy az infrastruktúrára. A helyi meteorológiai intézet kis erejűnek minősítette a természeti csapást. Ettől függetlenül egy 500-750 méter hosszúságú hasadék nyílt meg a kitörés helyén, ahol akár 100 méteres lávaszökőkút is kialakulhatott.Négy órával az első kitörést követően láva borított be egy négyzetkilométernyi, mintegy 200 futballpályányi területet. A 12. század óta első alkalommal fordult elő vulkánkitörés a szigetnek ezen a részén, és ezt most drónnal sikerült megörökíteni.Reykjavík nemzetközi repülőterét nem zárták le a kitörést követően, de minden légitársaságnak el kellett döntenie, hogy akar-e repülni vagy sem. A repülőtér érkező és induló járatokat regisztráló honlapja szerint nincs fennakadás a légi forgalomban. Nem úgy, mint tizenegy éve, amikor az Eyjafjallajökull vulkán kitört, és 900 ezer repülőjáratot kellett törölni, több százan pedig arra kényszerültek, hogy otthonukban maradjanak. Szakértők szerint a mostani a kitörés nem fog sok hamut vagy füstöt szórni a légkörbe.