Szülők tüntettek egy kolozsvári iskola előtt, mert valakik folyamatosan pornóval zavarják meg az online órákat

Valakik már tavaly óta fejfájást okoznak egy kolozsvári középiskolának és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) embereinek, mivel a iskola online oktatását megzavarva pornót sugároznak a diákoknak. A tanárok és a szülők annyira fel vannak háborodva, hogy péntek délelőtt még egy tüntetést is szerveztek.



A botrányos eseménysorozat a Romulus Ladea Képzőművészeti Líceumban történt, ahol a diákok és tanárok az Adservio platformon próbálják az online órákat tartani, csakhogy valakik folyamatosan megzavarják ezeket, pornóval, zenével, vagy csak szimpla káromkodásokkal. A szülők és tanárok novemberben értesítették a DIICOT-ot, viszont azóta sem sikerült megoldani a helyzetet, vagy a tetteseket azonosítani.A tanárok értesítették az Adserviót is, ők azt mondják, nem tudnak mit csinálni, mert az órára becsatlakozhat az, aki ismeri a helyes linket, ezt meg egy diák továbbadta egy iskolán kívüli személynek.Péntek reggelre az elkeseredett szülők az iskola elé vonultak, hogy a helyzet megoldását sürgessék, és közös feljelentést tegyenek a DIICOT-nál.A történet egyáltalán nem vicces, a Monitorul de Clujnak például egy hetedik diák anyukája mesélte el, hogyan zavarják idegenek pornográf tartalmakkal az órákat.Az Adversio egy oktatási online platform, arra használják, hogy órákat tartsanak, könnyen lehet megosztani itt oktatási segédanyagokat is, továbbá alkalmas online napló vezetésre, és be lehet vezetni a diákokról olyan információkat, amelyek alapján a szülők informálódni tudnak a gyerekeik előremeneteléről.