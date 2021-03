Megérkezett a Mars Kolozsvárra, és egyből le is havazott rá

A Lights On fényfesztivál és a Iulius Csoport jóvoltából március 19-28. között mutatják be a kolozsvári Iulius Parkban a brit Luke Jerram Mars nevű installációját. A péntek reggelre lehavazott Kolozsváron, így már a Marson is biztosan hó van.



Ne bucurăm să putem fi încă o dată alături de voi :)

Planeta Roșie, "Marte", e expus pentru prima oară în România la... Közzétette: Lights On Romania – 2021. március 18., csütörtök

A művészt onnan ismerheti a kolozsvári közönség, hogy korábban már kétszer is bemutatták a városban anevű installációját, 2018-ban a piarista templomban láthatta a közönség a "Holdat", míg 2020-ban a Farkas utcában (pontosabban a Kálvin téren, de azt senki nem tudja, hogy hol van) állították ki. 2019-ben pedig a The Office irodaház fogadta be Gaia nevű installációt, ami tulajdonképpen egy óriási világító Földgömb volt.A Hold múzeumát most Iași-ban állítják ki a Kultúra Palotája előtt.Az installációt reggel 5 és este 22 óra között lehet megnézni a járványügyi szabályok betartásával. A szervezők nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, illetve a biztonságiak utasításait. A Mars installáció megtekintése egyébként ingyenes.A Iulius Csoport egyben egy fotóversenyt is hirdet a látogatók számára.