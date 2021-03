A szakember pontosít: a Bretagne-ban talált új vírusvariáns is kimutatható PCR-teszttel

Korábban a Transindex is beszámolt arról a Sars-Cov-2 vírus új variánsáról, amit Bretagne-ban fedeztek fel, és nehezen kimutatható a felső légutakból vett mintákból még PCR-tesztel is. A hír kapcsán az keltett riadalmat, hogy az felső légutakból vett mintákból PCR-teszttel általában pontosan kimutatható a fertőzés, de ezekben az esetekben hiába voltak egyértelműek a tünetek, mégis negatívak lettek a minták eredményei. Ugyanakkor az alsó légutakból vett mintákból PCR-teszttel, illetve a vérmintákból ki tudták mutatni a fertőzést.



Koronaposzt, 19/n



"Nagy felüdülés manapság híreket olvasni, pláne olyanokat, amelyeket a magyar sajtó mindenféle ellenőrzés nélkül átvesz külföldi oldalakról. Egy ilyen a PCR-teszttel állítólag ki nem mutatható francia koronavírus variáns. Már várom, hogy mikor jönnek a vírustagadók, jól megmondani, hogy na ugye, a PCR-teszt nem jó semmire" - írja Facebookos bejegyzésében, a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam laboratórium szakembere, aki egyben pontosítja, hogy mi lehet az oka annak, hogy a felső légutakból vett mintákat végül negatívnak nyilvánítják a laboratóriumok."Úgy néz ki, hogy találtak egy olyan, aggodalomra okot adó variánst (variant of concern), amely valószínűleg nem szaporodik túl jól a felső légutakban, ezért lesz gyakran negatív a fertőzött személy orrgaratból vett PCR tesztje. (...) Az történik tehát, hogy a vírus az alsó légutakban érzi jól magát, ennek a következménye pedig, hogy jobban oda kell figyeljenek a laborok az orrgaratból vett minta kiértékelésénél, és nem szabadna alacsony detektált vírusmennyiség esetén negatívként kiadni az eredményt. Mi is gyakran látunk olyan eseteket, hogy kórházban fekvő személynek komplikációk vannak, tüdőérintettség stb., mi pedig csak 1 gént detektálunk a háromból, amire a teszt képes, 34-nél nagyobb Ct értékkel (ez nagyon kis vírusmennyiséget jelent). Mi nem habozunk, a nagy Ct értékeket is pozitívnak jelentjük le, ennek persze meg is van a mellékhatása: az új hullám derekán egyre többen jönnek, akik már átestek a betegségen, de még van valamicske vírusdarabka a mintájukban, amit detektálunk. És akkor fenyegetnek mindenféle perrel, hogy márpedig nekik semmi bajuk, de érdekes módon még senki sem terelte jogi útra a problémáját" - magyarázza a szakember. MedicalXpress korábbi híre szerint a WHO felvette a vizsgált variánsok listájára (variants under investigation), de egyelőre nem tartják elég aggasztónak ahhoz, hogy az aggodalomra okot adó variánsok (variant of concern) közé sorolják. Azon egyelőre csak a brit, a brazil és a dél-afrikai variáns szerepel.fotó: Gerd Altmann képe a Pixabay -en.