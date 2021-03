Szatmári rekorder: a világ legtöbb levelét kapó férfija, akinek még Putyin diplomát is küldött

A múlt héten ismerte el az amerikai székhelyű Academy Of World Records a szilágysági születésű, de manapság már Szatmárnémetiben élő Gabriel Antoniu Lavrincic rekordját: ő a világ legtöbb kézzel írott levelét kapó személye. A férfit egyébként a brit Guinness Rekordok bizottsága még korábban, 2011 áprilisában elismerte az egyedi gyűjteményéért.



A férfi 1986-ban 11 évesen kezdett el levelezni az egykori Szovjetunióban élő gyerekekkel, hogy tanulja az orosz nyelvet, és 1987-1991 között összesen 22.018 levelet kapott az egykori föderáció minden szegletéből. Hivatalosan ez számít világrekordnak, de a férfi a levelező társaival állítólag a mai napig tartja a kapcsolatot, akik fontos pozíciókat töltenek hazájukban, és neki is segítenek a szakmájában. A férfi egyébként a szilágysomlyói Simex bútorgyár kereskedelmi igazgatója, néhány évvel korábban még a Ziarul Financiar is készített egy riportot arról , hogy hogyan tudták növelni az eladásaikat azzal, hogy a posztszovejt államokba exportáltak fabútorokat.Az orosz kultúra és nyelv iránti szenvedélyét állítólag a nagyapja ragasztotta rá, aki a második világháború során orosz hadifogságba esett, majd Szibériába került, ahol megismerkedett a nyelvvel és kultúrával. Ő volt az, aki meggyőzte az unokáját, hogy megéri megtanulnia oroszul, és ő volt egyben az első tanára is. A férfi ezen kívül összeállított egy román – orosz társalgási szótárt. Emellett a román-orosz kapcsolatok megszilárdításához való hozzájárulásáért még egyáltal aláírt diplomát is kapott.Az Academy Of World Records elég fura oldalnak tűnik, nemrég például a világ első hóvirágból készült ruhájáról számoltak be , amit történetesen egy bukaresti virágkötészet készített. Mindezt úgy, hogy Romániában hivatalosan védett növénynek számít a hóvirág. De szó volt náluk a világ leghosszabb hintázásról is, ami állítólag 36 órát tartott, még 2013-ban. ( satumareonline.ro