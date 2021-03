Az Európai Parlament az LMBTIQ közösség szabadságzónájává nyilvánította az Uniót

Az Európai Parlament pénteken nagy többséggel elfogadott határozatában a LMBTIQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transz- és interszexuális) emberek "szabadságzónájává" nyilvánította az Európai Uniót.



"A brüsszeli testület határozata válasz arra, hogy LMBTIQ-jogok területén egyes tagállamokban - mindenekelőtt Magyarországon és Lengyelországban - visszalépés tapasztalható" - írta az EP sajtóközleménye.A határozat emlékeztetett: Lengyelországban száznál is több régió, megye és önkormányzat fogadott el határozatot arról, hogy területük mentes az "LMBTI ideológiától". Bár az Európai Bizottság elutasította az LMBTI-ellenes lengyel városok testvérvárosi programokra beérkezett pályázatait, a képviselők szerint további lépéseket kell tenni: többek között a kötelezettségszegési illetve az uniós alapértékeket óvó 7-es cikk szerinti eljárást, valamint az unió költségvetésének védelméről szóló rendeletet is fel kell használni a jogsértő tagállamok ellen.Az uniós törvényhozó testület hangsúlyozta azt is, hogy az LMBTIQ közösségek helyzete Magyarországon is egyre romlik: Nagykáta városa tavaly novemberben a lengyel példát követve betiltotta a "LMBTIQ-propaganda terjesztését és népszerűsítését" az önkormányzati intézményekben. "Emellett a magyar országgyűlés alkotmánymódosítása figyelmen kívül hagyja a transznemű és nem bináris személyek létezését, és korlátozza a családi élethez való jogukat. Egy másik magyar törvény megfosztja az élettársi kapcsolatban élő párokat az örökbefogadáshoz való jogtól" - fogalmazott a határozat.A nemzeti hatóságoknak az EU-ban mindenütt védeniük kell, és elő kell mozdítaniuk az egyenlőséget és az alapvető jogokat mindenki számára, beleértve az LMBTI közösségek jogait is" - hangsúlyozták a képviselők.