Kutatás: gyakoribb a válás a lányos szülők esetében

A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni, hogy egyes konzervatív szülők többre tartják a fiúgyermekeket. A kutatók holland és amerikai anyakönyveket vizsgáltak át, és így jutottak erre a következtetésre - írja a hvg.hu.



ésazonban nemcsak a gyerekek nemét hozta összefüggésbe a válással, hanem megvizsgálta azt is, hogy mikor esnek szét a házasságok: kiderült, hogy

az elsőszülött lányok tinédzseréveire tehető a legtöbb szakítás

. Ez egy kicsit bonyolítja a történetet, mert ezek szerint nem lehet azzal magyarázni az eredményt, hogy az apáknak az a bajuk, hogy nem fiú a trónörökös, mert akkor aligha várnának több mint egy évtizedet a válással.A kutatók magyarázata ehelyett az, hogy

a tizenéves lányok nevelése jobban próbára teszi a szülőket, mint a fiúké.

A csúcs 15 éves kor körül mutatható ki, olyankor a lányos szülők válási kockázata holland adatok szerint 9 százalékkal magasabb, mint a fiút nevelőké. Az Egyesült Államokban ennél jóval nagyobb szám, a holland értékeknek a kétszerese kerekedett ki a kutatók adatelemzése nyomán, azaz mint 18 százalékra tehető a válás az amerikai tinédzser lányos szülők esetében.Mindezek fényében igen érdekes, hogy Kabatek és Ribar talált olyan eseteket, amikor ez a kockázat nem bukkan föl:

ha az apa lánytestvérrel együtt nőtt fel

, akkor több megértéssel és empátiával viszonyul a serdülőkorú gyerekéhez is. Úgy látszik, egyfajta társadalmi védőoltás, ha egy fiúnak többé-kevésbé módja volt a lányszempontokat is megismernie kamaszkorában – kommentálja a tanulmányt a londoni The Economist.