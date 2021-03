Meghan: Harryval közös gyerekük születése előtt állandó téma volt az uralkodóházban a gyermek lehetséges bőrszíne

Meghan Markle-nek a brit királyi család tagjaként érzett magány és intenzív ellenőrzés miatt öngyilkossági gondolatai voltak, miután összeházasodott Harry herceggel - erről maga a sussexi hercegnő számolt be az Oprah Winfreynek adott vasárnapi interjújában.



"Egyszerűen nem akartam tovább élni. És ez egy nagyon világos, valós és félelmetes állandó gondolat volt a fejemben" - emelte ki Meghan a CBS amerikai televízió műsorában.Kifejtette: a királyi család tagjainak elmondta, hogy segítségre van szüksége mentális állapota miatt, de nem kapott tőlük támogatást, úgy vélekedtek, hogy ártana az uralkodóház hírnevének, ha kórházba kerülne.Az afroamerikai anyától származó volt színésznő azt is elárulta, hogy amikor terhes volt a most csaknem 2 éves fiával, Archie-val, a királyi családban téma volt, hogy milyen sötét lesz a születendő gyermek bőrszíne. Szerinte a faji kérdés is közrejátszhatott abban, hogy közölték velük: a gyerekük nem kapja meg a herceg címet.Harry herceg megerősítette, hogy már Meghannal való kapcsolata elején téma volt az uralkodóházban a leendő gyerekeik bőrszíne. A People magazin beszámolója szerint egyébként a hercegi címet az uralkodónak a dédunokái nem kapják automatikusan meg, csupán a trónörökös elsőszülöttjének - azaz Vilmos hercegnek - a gyermekei.