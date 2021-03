Turisták százai habfürdőztek március 8. alkalmából Félixfürdőn

Turisták százai ünnepelték a közelgő nőnapot Felixfürdőn, az emberek mindenféle óvintézkedések betartása nélkül szórakoztak a település egyik szállodájának termálvizes medencéiben - számolt be a PRO Tv, amely szerint úgy nézett ki a hely, mint a Mamaia-i tengerpart főszezonban.



A beszámolójuk szerint jelenleg ezernél is több turista van Félixfürdőn, akiknek természetesen olyan termálvizes medencében is van lehetőségük fürödni, ahol tartható a távolság. A habfürdüző és bulizó embereket egyelőre nem nagyon érdekelte a járvány.A hotel március 8-i akciót hirdetett, két napra szállással, étkezéssel - ami egy romantikus vacsorát is tartalmaz -, illetve kisebb ajándékokkal, személyenként 1700 lejbe került a kiruccanás.Váradszentmárton település, ahová Félixfürdő tartozik, jelenleg zöld zónának számít.