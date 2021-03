Felkavaró videó egy zaklató tanárról a Diáksztori Monológok új részében

Egy diák és egy szülő története után egy zaklató tanárról jelent meg felkavaró videó a Diáksztorik Monológ sorozatának új részében.



A sorozat harmadik részé András történetét dolgozta fel, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészének közreműködésével. "András biológiát tanít a város egyik legelitebb gimnáziumában. Igazi karizmatikus tanár, imádja a diákokat és a diákok is rajonganak érte. Megvannak az eszközei, de akit ő készít fel, az szinte biztos, hogy bejut az orvosira és a gyógyszerészetire. András a negyvenes évei közepén jár" - mutatják be a videó főszereplőjét, majd megismerjük a monológ körülményeit is.András Zsófiának, a kétségbeesett feleségének érvel azzal kapcsolatban, hogyha el is bocsátják jelenlegi munkahelyéről, a gimnáziumból, akkor sem kell aggódnia, mert ura a helyzetnek, mindent meg fog oldani. Azért akarják eltiltani a tanítástól, mert az elmúlt néhány évben több alkalommal bonyolódott lazább és komolyabb testi kontaktusba tanítványaival. Nem mesélem tovább a történetet, nézzétek inkább meg a videót!A Diáksztori az erdélyi iskolákban jelenlévő verbális és fizikális bántalmazások és zaklatások történeteit dolgozza fel. A kezdeményezés még tavaly nyáron indította a Székelydata, az Éter (erdélyi magyar ifjúsági oldal) és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) közösen, először anonim történeteket gyűjtöttek , ezeket először képregényekben dolgozták fel, majd színészek és színészhallgatók közreműködésével idén februárban videókon kezdték feldolgozni a történeteket.