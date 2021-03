A húsevés a cukorbetegség és a tüdőgyulladás kockázatát is növelheti

Brit tudósok szerint összesen kilenc nem rákos megbetegedés hozható összefüggésbe a rendszeres húsfogyasztással, ezek között vannak szívbetegségek, a cukorbetegség, a tüdőgyulladás és más súlyos betegségek ki - írja a Guardian.



A lap felidézi, már korábban is ismert volt, hogy a vörös és feldolgozott húsok bevitele növeli a bélrák kialakulásának kockázatát, viszont először vizsgálták azt, hogy összefüggésbe hozható a húsfogyasztás 25 olyan nem rákos eredetű megbetegedéssel, ami miatt a leggyakrabban kerülnek kórházba az emberek az Egyesült Királyságban.Az Oxfordi Egyetem kutatói pedig megállapították, hogy a vörös húsok, a feldolgozott húsok és a különböző baromfi húsok fogyasztása heti háromszori fogyasztása akár önmagukban, akár együtt kilenc különböző betegség kialakulásának a kockázatát növelhetik.A BMC Medicine szaklapban közzétett eredmények összesen 474 985 középkorú brit egészségügyi nyilvántartásának a vizsgálatán alapszik. A kutatók megvizsgálták az étrendjükkel kapcsolatos információkat, a kórházi felvételükről szóló orvosi jelentéseket, illetve a halálozási adatokat. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy azon személyek esetében, akik arról számoltak be, hogy rendszeresen (hetente minimum háromszor) fogyasztanak húst, több káros egészségügyi magatartásuk és jellemzőjük volt, mint azoknál a résztvevőknél, akik kevésbé rendszeresen fogyasztottak húst.A vörös hús és a feldolgozott húsok fogyasztása együtt jár az iszkémiás szívbetegségek, a tüdőgyulladás, a divertikuláris betegség, a vastagbélpolip és a cukorbetegség kialakulásának magasabb kockázatával., az egyetem népegészségügyi részlegének kutatója szerint minden 70 gramm vöröshús és feldolgozott hús, amit naponta fogyasztunk, 15 százalékkal növeli a szívbetegség, illetve 30 százalékkal a diabétesz kialakulásának kockázatát.A baromfihúsok fogyasztása pedig reflux betegség (gastrooesophagealis reflux, GERD), gyomorhurut és patkóbélgyulladás, divertikuláris betegség, epehólyag betegség és a cukorbetegség kialakulásának megnövekedett kockázatával van összefüggésben. A kutatás szerint a napi 30 gramm barofihús elfogyasztása 17 százalékkal növeli refluxbetegség kialakulását, illetve 14 százalékkal a cukorbetegség kialakulásának a lehetőségét.A kutatásban ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy elsősorban a túlsúlyos vagy elhízott húsevők esetében tapasztalták a betegségek kialakulásának a kockázatát. A betegségek kockázata csökkent akkor, amikor a résztvevők testtömegindexét is figyelembe vették. A kutatók szerint további vizsgálatokra lenne szükség az okozati összefüggések megállapítására, illetve annak vizsgálatára, hogy ezeknek a betegségeknek a kialakulását megakadályozná a húsfogyasztás csökkentése. Megjegyzik azt is, hogy a rendszeres húsfogyasztás viszont csökkenti annak a kockázatát, hogy valakinél vashiányos vérszegénység alakuljon ki.fotó: Georg H.