Saját apja jelentette fel a tinédzsert, aki videóra vette miként kínozza és öli meg macskáját

Vizsgálja a rendőrség a 16 éves kolozsvári tinédzser ügyét, aki múlt héten lefilmezte, ahogy az ajándékba kapott macskakölyköt megkínozza és megöli, ha pedig ez nem lett volna elég, a felvételt elküldte annak a nőnek, akitől az állatot kapta.



A fiú tettei miatt a rendőrség állatkínzás elkövetésének alapos gyanúja miatt nyomoz ellene. A Kolozs megyei rendőrség szerint a szánt szándékkal elkövetett tette bűncselekménynek számít. Ezzel párhuzamosan pedig a fiút pszichiátriai kezelésre kötelezik.A tinédzser apját, egy kolozsvári orvost, megrémítette gyermeke cselekedete. A Pro Tv-nek pedig azt is bevallotta, hogy ő volt az első, aki értesítette a rendőrséget fia tettéről, hozzátette, azóta megfigyelés alatt tartják.t, a helyi állatvédő szervezet alelnökét is értesítették az ügyről, ez esetben nem az édesapa, hanem az a nő, aki a sokkoló felvételt kapta. Az állatvédő arra bátorítottat, hogy forduljon a rendőrséghez, mert az állatok ellen elkövetett erőszak gyakran a társadalomban elkövetett előfutára.Ligia Siciu egy kiránduláson talált négy kiscicát, amelyeknek otthont szeretett volna találni. A televíziónak nyilatkozva viszont elmondta, amikor a kiscica hogyléte felől érdeklődött, a fiú nem akarta elárulni neki, majd a negyedik napon elküldte neki azt a videót, amelyben megöli az állatot.szerint nem ez volt az első eset, amikor a gyermek sokkoló gesztust tesz. Korábban ugyanis egy téglával fejbe vágott egy nőt.törvényszéki pszichológus szerint a fiú viselkedése pszichológiai és pszichiátriai szempontból is problémás, rendelleneségekre utal, amelyet ki kell vizsgálni.Romániában az állatkínzás és az állat elpusztítása pénzbüntetéssel vagy legfeljebb egy év börtönbüntetéssel járhat.