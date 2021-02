Ismét botrányba keveredett a kolozsvári orvos, aki megalázta betegét, mert nem tudott jól románul

Ioan Dobrescu sebész évek óta a kolozsvári gyermekkórházban dolgozik, azonban aligha mondható a kórház legnépszerűbb orvosának, legalábbis ami a betegeket és hozzátartozóikat illeti.



A sebész ugyanis arról híresült el, hogy rendszeresen csúszópénzt követel betegei kezeléséért. Magyar körökben pedig akkor vált ismertté, amikor megalázott egy olaszteleki tizenhét éves lányt és családját, amiért nem beszéltek jól románul. Miközben az ODFIE XIX. Versmondó- és népdaléneklő verseny Kovászna megyei győztesét azért szállították a gyerekkórház sürgősségi részlegére, mert elütötte egy autóbusz, a jármű pedig átment a lány lábfején, eltörve a lábujjait.Dobrescut most azzal vádolják egy 3 éves lány szülei, hogy a gyermek eltört kezének csontjait helytelenül gipszelte össze.A szülők először a hozzájuk legközelebbi kórházba, Besztercére vitték a lányukat, de ott nem volt olyan ortopéd orvos, aki érzésteleníteni tudta volna, hogy az eltört csontokat helyretehesse, így ott csak ideiglenes gipszbe helyezték a kezét. Ezt követően szállították a kolozsvári gyermekkórházba, ahol amikor a szülők arról érdeklődtek, hogy ott lehetnek-e az orvosi beavatkozáskor a 3 éves gyermek mellett, az orvos rájuk ordított, és közölte, hogy majd akkor, ha elvégzik az orvosit.A beavatkozást követően azonban kiderült, hogy az orvos rossz munkát végzett. Erre a szülők egy röntgen felvétel után jöttek rá, amin egyértelműen látszik, hogy a lány csontjai nincsenek jól helyretéve. Amikor viszont ezzel szembesítették az orvost, még neki állt feljebb és azt mondta, hogy az édesanyának, ha nem fizetnek neki plusz pénzt, az olyan, mintha nem vigyáznának a gyerekükre. A szülők ugyanis nem adtak csúszópénzt az orvosnak a beavatkozás előtt.A szülők elmentek egy marosvásárhelyi ortopéd szakemberhez, aki kezdetben azt mondta, hogy a csontokat nem megfelelően helyezték el, ezért a gyerek kezét műteni kell: el kell újra törni és egy fémrudat kell behelyezni, azaz műtét nélkül a gyermek karja nem gyógyulhat megfelelően.A Cluj24.ro értesülései szerint Dobrescunak csúszópénzek miatt már két büntetőügye volt, kétszer ugyanis már tetten érte a hatóság. 14 szülő jelent meg a bíróságon, hogy tanúskodjon ellene és elmondja, hogyan alázták meg őket azért, hogy megvesztegessék az orvost. Ioan Dobrescut a második esetben 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de nem tiltották el a praktizálástól.Egyesek a szülők közül arra panaszkodtak, hogy miután kikényszerítették tőlük, hogy fizessenek, mert addig olyan bánásmódban részesítették, esetleg figyelembe se vették őket, olyan is volt, hogy kétszáz lej esetén a nővér ráförmedt, hogy a fodrásznak is többet adna. Aki 150 eurót adott annak másnap megműtötte a fiát. Aki 600 lejt, annak azt mondta, a többit műtét után adja oda neki. Olyan is volt, hogy 200 lejes "adományt" követően az orvos azt mondta a szülőknek, hogy az nem is pénz, a beteg műtétét pedig "valamiért" elhalasztották. Ezt követően 200 eurót tett zsebre az orvos. (cluj24)