Sikeresen landolt a Perseverance marsjáró

A Perseverance marsjáró 22 óra 55 perckor sikeresen landolt a Mars felszínén - írja a BBC a NASA tudósaira hivatkozva.



Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

A sikeres landolásról az marsjáró rádióüzenetben értesítette a földi irányítóközpontot a Jezero-kárterből, aminek a környékén a feltételezések szerint valamikor tó lehetett, és ahol az egykori marsi életjeleket fogja kutatni. A mostani expedíció jelentőségéről itt írtunk korábban részletesebben.Így örültek a NASA tudósai a sikeres landolásnak."Elképesztő" - idézi a BBCet, a Nasa ügyvezetőjét, aki szerint a járvány megfékezésére hozott intézkedések még nehezebbé tették a vörös bolygó felszínén történő landolás megszervezését. Ezért még csodálatosabbá teszi a napot.És már egy fotó is érkezett a Marsról, a Perseverance új és örök otthonáról.Rögtön egy második is:, a felszíni misszió vezetője szerint a marsjáró most ellenőrzést végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a leszállás után is minden funkciója és műszere működik. A számítások szerint a Perseverance által szállított mini-helikoptert holnap fogják bekapcsolni., aki a helikopterrel kapcsolatos programért fele azt nyilatkozta, hogy a következő 30 napban öt repülési missziót terveznek, amelyek során remélhetőleg kiváló minőségű képek sikerül biztosítani a bolygó felszínéről. Emlékeztetnek, hogy ez lesz az első eset, hogy egy másik bolygó felszínén repülést kísérelnek meg.