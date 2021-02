Korlátozza a Facebook Ausztráliában az újságcikkek elérhetőségét

Drasztikus lépéssel reagál a Facebook arra, hogy az ausztrál kormány a jövőben fizetésre kötelezi a nagy tech-cégeket, ha médiatermékek tartalmait veszik át, írják a hírügynökségek.



Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

az ausztráliai felhasználók nem tudnak majd híreket olvasni és megosztani a hírfolyamukban, a médiacégek pedig nem tudnak majd híreket posztolni a Facebook-oldalaikon

. A hamarosan szavazásra kerülő új törvény nem csak a Facebooknak, hanem a Google-nak is komoly kellemetlenségeket okozhat, pedig az ausztrál kormány csak azt szeretné, hogy a nagy tech-cégek egyezzenek meg a médiafelületekkel vagy egyszerűen csak fizessenek azok megjelenítéséért.

Az újságok szerkesztőségei előállítják a híreket, aztán ezeket a tartalmakat a Facebook és a Google megosztja, felhasználja, és ezzel lefölözi a hirdetési piacot.

Így a szerkesztőségek egyre kevesebb hirdetési bevételhez jutnak, miközben a tech-óriások nem járulnak hozzá az előállított tartalomhoz, a forgalmuk jelentős részét mégis a hírekre kereső és azokat fogyasztó és megosztó felhasználók adják.A Facebook közleményében azt írta: „A javasolt törvény alapvetően félreértette a platformunk és a hírtartalmakat megosztó kiadók közötti kapcsolatrendszert”. Megfogalmazása szerint a törvény szigorú választás elé állítja: megfeleljen egy olyan médiaszabályozási törvénynek, amely figyelmen kívül hagyja az említett kapcsolatrendszerből fakadó tényeket, vagy szüntesse be a hírtartalmak engedélyezését ausztráliai szolgáltatásaiban. „Nehéz szívvel ez utóbbit választjuk” – áll a közleményben. A továbbiakban a Facebook azzal érvelt, hogy az ausztrál kiadók számára is előnyös, ha megosztják írásaikat. Állítása szerint a Facebook és a kiadók közötti tartalmak cseréje a kiadók javát is szolgálja, hiszen felhívja a közösségi oldalt használók figyelmét a kiadói tartalmakra, és e forgalom becsült értéke mintegy 315 millió amerikai dollár volt.A Google egészen odáig ment, hogy azzal fenyegeti az ausztrál kormányt, hogy elérhetetlenné teszi a keresőszolgáltatását az országban, miközben a háttérben folyamatosan azon dolgoznak, hogy valamilyen megállapodást köthessenek a médiacégekkel, hiszen más országokban is arra készülnek, hogy keményen megsarcolják a túl nagyra nőtt cégeket. A hírek szerint a Google már meg is állapodott brit, argentin, német, francia és brazil kiadókkal a Google News Showcase termékükre, illetve szerdán megállapodtak a News Corp nevű céggel is, akikhez többek között a Wall Street Journal, illetve a nagyvárosi ausztrál napilapok kétharmada is tartozik. A megállapodás szerint a Google segít egy közös előfizetői felületet kialakítani ezeknek az újságoknak és osztozna velük a hirdetési bevételeken.A Facebook és a Google világszerte monopolizálja a digitális hirdetőpiacot, amelynek következményeként egyre kevesebb bevétele van az újságoknak és médiacégeknek, amelyek jellemzően ingyen adták a tartalmat az interneten, annak reményében, hogy a befolyó reklámbevételekből fedezni tudják majd költségeiket. Ez azonban szinte teljes egészében meghiúsult a Google és a Facebook terjeszkedésével. Rengeteg újság átállt fizetős rendszerre, hogy pótolni tudja a kieső bevételeket, azonban még több olyan sajtótermék van, amely nem tudott megmaradni a piacon, és a szerkesztőségek kénytelenek voltak felfüggeszteni működésüket.